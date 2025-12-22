MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó en el programa de ayer 21 de diciembre.

Este último domingo 21 de diciembe comenzó la décima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de que el jueves Julia Calvo resultara eliminada del certamen. Siete cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras tres recibieron el delantal gris y tendrán que luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Sofi "La Reini" Gonet, Emilia Attias, La Joaqui, Maxi López, el "Chino" Leunis, "Cachete" Sierra y el "Turco" Hunsaín fueron los participantes de la velada. Su desafío fue cocinar platos típicos de la Navidad en diferentes países, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente y con su respectiva receta. Al "Turco" le tocó Köttbullar (albóndigas suecas); a Maxi, enchiladas mexicanas; a "Cachete", pollo frito con ensalada coleslaw de Japón; a Emilia, spanakopita con ensalada griega; a La Joaqui, arroz con chancho a la norteña, de Perú; a La Reini, una hallaca venezolana; y al "Chino", pierogi z barszcem de Polonia.

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de presentaciones algo mejores que las de sus compañeros, quienes subieron al balcón y competirán en la gala de beneficios son "La Reini" Gonet; Emilia Attias; Maxi López y "Cachete" Sierra.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no hicieron un buen plato fueron el "Turco" Hunsaín, La Joaqui y el "Chino" Leunis, por lo que deberán buscar su boleto al balcón en la gala de última chance.