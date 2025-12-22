MasterChef Celebrity Argentina 2025 cómo hacer galletitas navideñas paso a paso.

Este lunes 22 de diciembre siguió la décima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los ocho participantes se tuvieron que someter a un nuevo desafío el cual, al igual que ocurrió el domingo, tuvo estrecha relación con la Navidad. Mientras que en la jornada pasada los concursantes debieron realizar platos típicos de esta festividad en otras partes del mundo, para hoy la consigna es igual para todos: hacer una montaña de galletitas navideñas.

A raíz de ello, aprovechando la ocasión en que las grandes celebridades tendrán que engalanar al jurado con sus platillos para así evitar la gala de última chance y ganarse su lugar, en cambio, a la de beneficios, te contamos cómo hacer en casa tus propias galletitas navideñas.

¿Cómo hacer galletitas navideñas?

Para hacer entre 25 y 30 galletitas, los ingredientes son:

200g de manteca (a temperatura ambiente)

150g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

350g de harina de trigo (aprox.)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

La decoración es opcional, pero para hacerla se puede optar por:

Azúcar glass

Chispas de colores

Chocolate derretido

Con todo lo necesario ya a disposición, lo primero que hay que hacer es poner la manteca en un bol grande y batirla hasta que esté cremosa. Luego tocará incorporar el azúcar y mezclar bien hasta obtener una crema suave y clara. Tras ello hay que agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando todo hasta que quede bien integrado.

En otro recipiente, mezclar harina; polvo de hornear y ponerle sal. Esto deberá vertirse poco a poco en la preparación hecha previamente, para luego mezclar hasta formar una masa que no se pegue a los dedos. Una vez dado ese paso, envolver la masa en film y llevarla a la heladera por entre 20 a 30 minutos. Esto servirá para que el armado sea más sencillo, puesto que luego de la media hora se debe retirar la masa y empezar a hacer las icónicas galletitas con cortapastas (pueden tener la forma que uno desee, desde estrellas de navidad hasta hombres de nieve, etc.).

Antes de eso toca precalentar el horno a 180°, para que una vez hecha la masa de cada galletita estas se introduzcan en el mismo por 10 a 12 minutos. Se deben retirar cuando los bordes estén apenas dorados. Finalmente, se debe dejar enfriar completamente, para luego procede con el decorado.