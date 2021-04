La historia del rock nacional en MasterChef Celebrity 2: Juanse y Nito Mestre cocinaron juntos.

MasterChef Celebrity 2 tuvo una increíble gala especial el pasado martes por la noche, en la que cada participante pudo contar con un ayudante en la cocina. Y para el líder de Los Ratones Paranoicos Juanse la sorpresa fue inmensa al ver entrar con el delantal puesto a su amigo Nito Mestre, leyenda del rock nacional que junto a Charly García formó una de las bandas fundadoras del género, Sui Generis. Ante la sorpresa del jurado, los rockeros homenajearon a Charly con una divertida imitación.

Los competidores tuvieron el desafío de cocinar un conejo con dos aderezos y el reto extra para los acompañantes de elaborar un plato adicional. En el caso de Nito Mestre, se trató de un plato de fideos con pesto. “Parte de la historia del rock en ‘Masterchef Argentina’”, los presentó el conductor Santiago del Moro cuando los llamó al frente para la devolución del jurado, atónito por la presencia de Mestre en el reality.

“Te encontrare una mañana, cocinando en ‘Masterchef’, y prepararás la cena, para tres”, cantaron los músicos reversionando la letra de Canción para mi muerte, de Sui Generis. La dupla presentó ante el jurado un conejo con arroz yamaní, puré de manzana y fideos al pesto. “El aluminio envolvió al conejo, el conejo fue al horno, y cuando empecé a sentir que necesitaba hidratarse (le agregó un caldo) fue lo que le dio esa textura que tiene, el color”, explicó Juanse antes de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular lo degustasen.

Emocionado por haber visto a la dupla en acción, Germán Martitegui remarcó: "Cuando yo pasé por ahí, el conejo estaba sin envolver en aluminio”. “Claro, porque todavía no le habíamos tirado la salsa. Una salsa hecha con caldo de zanahoria, papa ¿Qué más le tiramos? Ajo”, le retrucó Juanse, a lo que Martitegui le cuestionó dónde estaba. “Acá, mirale la piel, los conejos no son rojos”, dijo pero el jurado lo corrigió. “No, el rojo se lo dio el pimentón, cuando yo pasé por tu mesada ya era rojo el conejo y todavía no tenía caldo”.

Pese a las críticas por el plato y la cantidad de ajo en el pesto, Germán Martitegui no pudo ocultar su faceta cholula y confesó: “Yo no puedo creer que los vi cocinar juntos a ustedes, asi que ya con eso estoy tranquilo”. Muy divertido, Nito Mestre le respondió: “Yo tampoco, nuestra primera vez”.

La divertida imitación de Juanse a Charly García

“¿Cómo fue trabajar con Juanse?”, le preguntó del Moro a Mestre. “Divertido, eso sí súper divertido”, respondió, a lo que Juanse agregó: “Considero que somos familia, lo veo mucho más seguido que a familiares muy directos que no ves tanto”. “¿Qué diría Charly de esto?”, le preguntó Del Moro, a lo que Juanse, imitando a García, dijo que “Ese conejo no solo no tiene zanahoria, sino que no tiene onda, Say no more”. La devolución terminó con todos los partcipantes cantando Necesito, uno de los himnos de Sui Generis.