Maru Botana estuvo presente este jueves en Los Mammones, el programa conducido por Jey Mammon, que se transmite por América, y se sometió a “Las 24 a las 24″, el juego de preguntas en el que debe responder por sí o por no. En esta dinámica, la cocinera no dudó en exponerse y contar insólitas historias como, por ejemplo, cuando se le perdió un hijo al mejor estilo "Mi pobre angelito".

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue al contar anécdotas de sus hijos, entre las cuales contó cómo los perdió en reiteradas oportunidades. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”, enumeró entre risas.

Como en la película “Mi Pobre Angelito”, la cocinera manifestó que esa vez “fue la peor” de las reiteradas veces que extravió a sus hijos: “La pasé mal, no la encontraba”. Fue para una Navidad, por lo que remarcó que el lugar se encontraba “explotado” de gente. “Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”, remarcó.

Maru Botana y sus hijos

Obsesiones y pelea de Maru Botana

También reveló que en su “obsesión” de “bañarse tantas veces”, durante la escala de un vuelo, en un aeropuerto hizo bañar a sus hijos: “Teníamos un viaje muy largo a Canadá, eterno, y el avión me da como cosa... les dije, ‘¿chicos vamos a bañarnos que hay tiempo?’”. Pese a ella se baña entre dos y tres veces por día, aclaró que “un par me salieron sucios”.

Además se animó a responder consignas más picantes, entre las cuales revivió su pelea con Yanina Latorre, y aclaró que estaría dispuesta a juntarse a tomar un café con ella. “No sé qué pasó, qué se yo... siento que empezó en un Bailando”, manifestó. También habló de Sergio Lapegüe, Coco Carreño y Jimena Monteverde, con quienes también mantuvo enfrentamientos mediáticos. Para dejar los conflictos en el pasado, dijo que los invitaría a un café en su pastelería para saber bien qués les pasó. “Organizate algo y lo hacemos en el local”, le propuso a Jey Mammon. “Es la última cena el café con vos, son un montón”, le replicó el conductor.