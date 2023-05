Martina de Gran Hermano reveló quién filtró su video íntimo: "Psiquiátrica"

Martina Stewart Usher apareció tras la viralización de su material íntimo y contó quién fue la persona que la grabó sin su consentimiento.

Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habló por primera vez tras la viralización de su video íntimo, en el que aparece junto a su pareja, Uriel de Martini, y una joven desconocida, quien filmó todo y luego lo habría filtrado. En su descargo, Martina aseguró que fue grabada por la otra chica sin su consentimiento y reveló detalles sobre aquella situación, que desató una polémica en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que se filtra un video íntimo de un exparticipante de Gran Hermano. Anteriormente, Tomás Holder había sufrido la misma situación, cuando se viralizó un material íntimo suyo junto a una reconocida influencer. Esta vez, le tocó a Martina, quien más tarde reveló detalles sobre esta situación y se lamentó profundamente por la viralización del clip.

En aquel video, aparecen Martina y su novio acostados en una cama, apenas tapados con unas sábanas, mientras una chica desconocida graba toda la situación. Según Martina, se trata de Laura Puchetti, una emprendedora de Instagram que había viajado desde muy lejos para llevarle a su casa unos productos de canje. Para compensarla por haber ido hasta allí, Martina le ofreció quedarse a dormir y, de acuerdo con su relato, la mujer entró a la habitación sin su permiso y la grabó junto a su pareja.

“La mina está mal de la cabeza. Está psiquiátrica, se metió en mi cuarto, no sé qué carajo”, manifestó Stewart, furiosa, en diálogo con TN Show. Cuando le preguntaron si iba a denunciarla, respondió: “No, porque la mina debe querer fama y con mi novio estamos armando una empresa acá. No tengo tiempo ni ganas de dedicarle energía a esto, la verdad”.

Martina Usher mandó al frente a Juan Reverdito tras la polémica en Punta del Este

Meses atrás, Martina estuvo como invitada en A la Barbarossa (Telefe) y habló sobre las declaraciones de Juan Reverdito, quien había denunciado que se quedó varado en Punta del Este y que la producción del reality lo estafó. "Eso es mentira. Fuimos a Uruguay con Juan, fuimos con la misma persona. Pero bueno, él salió a decir que lo estafaron, que para mí realmente no pasó eso, salgo a desmentirlo porque la gente de Uruguay nos trató muy bien", aseguró Martina.

"Si no llevás ni siquiera 10 dólares para comprarte un jugo y estuviste una semana, ¿vos pensás que lo estafaron? No podés decir que te estafaron cuando te bancaron absolutamente todo, hasta el licuado que te compraron en la playa", agregó. En este sentido, la joven aseguró que su excompañero no quiso ir al boliche porque no le habían puesto un auto. Martina no aguantó y terminó volviéndose sola a Buenos Aires. "Dijo que no y como yo quería ir, me empezó a hablar medio mal como que 'no tenés que ir si yo no voy'. Yo agarré, me pagué mi pasaje y me volví. No quería quedar pegada", cerró la joven.