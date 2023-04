Se desató una terrible interna entre dos figuras de Telefe: "Lo detesto"

Dos figuras de Telefe que comparten programa mantienen una tensa relación y una de ellas aseguró que "detesta" a su compañero. De quiénes se trata y qué pasó entre ellos.

En las últimas horas se conoció una dura interna entre dos figuras de A la Barbarossa, uno de los programas más vistos en la pantalla de Telefe. "Quedé dolida", reconoció una de las importantes personalidades sobre el fuerte enfrentamiento que mantiene con su compañero, aunque este lo niegue.

Nancy Pazos le brindó una extensa entrevista a Infobae y sorprendió al revelar que está enemistada con Robertito Funes Ugarte. Durante la charla, la periodista explicó el por qué de su enojo con su colega: "Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí".

"Hoy, lo detesto", agregó picantísima. En ese sentido, también contó que Robertito quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano, pero que ella no la pudo "caretear". En Intrusos replicaron los dichos de Pazos y revelaron el motivo de su ausencia en A la Barbarossa, que tuvo a Funes Ugarte en la conducción: "Hoy cuando se enteró que conducía Robertito, dijo yo no voy. Me dicen que se pidió hoy, jueves y viernes por mudanza".

Cuando un cronista de Intrusos le preguntó por el faltazo de Nancy Pazos, el conductor aseguró que por su parte estaba "todo bien". Entonces, comenzó un ida y vuelta entre Pazos y Robertito, a través de distintos integrantes del ciclo que conduce Flor de la V por América TV.

Cómo fue el cruce entre Robertito y Nancy Pazos

Atenta a lo que dijo Robertito Funes Ugarte cuando fue consultado por su relación con ella, Nancy Pazos le envió un mensaje a Karina Iavícoli, quien lo leyó al aire: "Nunca me llevé mal, al contrario, pero me recagó un laburo mal y quedé dolida". "Yo fui a buscar laburo, Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó", respondió el conductor a través de un mensaje de voz que le envió a Pablo Layus.

Para concluir el intenso cruce, Nancy Pazos volvió a enviarle un mensaje a Iavícoli en el que reconoció que no estaba nada contenta con el hecho de compartir programa con Funes Ugarte. "Obvio que no es lo más divertido del mundo en estos días compartir nada con él. Pero a mí se me pasa todo rápido, Robertito estuvo muy mal", cerró la periodista, que también le prometió a la panelista que le contaría detalles para que entendiera "la situación".