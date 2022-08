Martín Bossi habló tras la fuerte acusación de Momi Giardina: "Se le fue la mano"

El humorista respondió al relato de la humorista en donde aseguraba que "tomó antidepresivos" luego de enterarse que él le fue infiel.

Martín Bossi habló luego de las fuertes acusaciones de Momi Giardina en su contra. El humorista se refirió a las declaraciones de la actriz, en donde aseguraba que él le fue infiel cuando fueron pareja, y se mostró bastante ofendido con respecto a la forma en que se trató el tema.

En la entrevista radial que brindó con Dalia Gutmann y Valeria Sampedro, Momi Giardina confesó que Bossi le fue infiel con Fernanda Iglesias y que ella se enteró debido a una portada de revista Pronto. En este marco, el movil de Intrusos buscó al protagonista de Kinky Boots tras estas fuertes declaraciones y le pidieron su versión de los hechos.

"Momi tiene una particularidad. Somos de la misma raza. Exageramos, adornamos y según la situación, contamos la historia", empezó por revelar Bossi al aire del programa de América TV. En ese sentido, añadió: "Ella es una gran narradora, una gran adornadora y yo la respeto porque le está yendo muy bien adornando. Pasa que se le fue la mano".

Además, Fernanda Iglesias también se refirió al escándalo y aclaró cómo fue la situación. "No me dijo que eran pareja pero sí vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada, me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije ‘resolvé tus cosas’ y se terminó la historia entre nosotros", explicó la periodista.

Momi Giardina expuso el calvario que vivió con Martín Bossi: "Tomé antidepresivos"

Romina "Momi" Giardina se abrió sobre su relación con Martín Bossi, con quien mantuvo un romance que duró cuatro años. A pesar de que al día de hoy la actriz asegura que tiene un buen vínculo con su ex, reconoció que su ruptura la afectó tanto que tuvo que tomar antidepresivos.

Romina estuvo como invitada en el programa Dame Aire (Radiovisión) y habló con Dalia Gutmann y Valeria Sampedro sobre su presente profesional, su trayectoria en la industria y sus relaciones personales. Al hablar sobre Bossi, reveló detalles desconocidos sobre su vínculo y admitió lo mal que la pasó cuando terminaron.

“No me lo imagino a Martín en pareja, no sé por qué. ¿Qué onda?", indagó Gutmann. "Una mierda. Estuvimos casi cuatro años, fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos y todo cuando me separé", confesó la bailarina. "¿Estabas muy enamorada?", le preguntó la conductora. "Mal, pero ustedes no entienden", contestó Giardina.

Ante la pregunta de por qué llegó a tomar antidepresivos y si el actor en algún momento la había lastimado, Romina contestó entre risas: "No, fue así. Hoy lo adoro, pero yo estaba muy enamorada. Yo estaba haciendo teatro con Gasalla en el Maipo, yo era su bailarina. Y estaba en el camarín leyendo una revista y leo: 'La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias'. O sea, era mi pareja, mi novio".