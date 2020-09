Su relación con Marcelo Tinelli habría sido llevada adelante a principios de los años '90.

La exvedette y ahora comerciante Marixa Balli recordó su conflictiva relación amorosa con Marcelo Tinelli. La misma se habría llevado adelante a comienzos de la década de 1990: "A mí no me ayudó para nada". La mediática dialogó con Confrontados en El Nueve y aseguró que varias puertas televisivas le fueron cerradas debido al romance que mantuvo con el productor televisivo y dueño de LaFlia.

“¿Tenés buenos o malos recuerdos de la relación con Marcelo Tinelli?”, le consultó Marina Calabró a su entrevistada. Sin dar vueltas en el asunto, Marixa Balli sentenció sobre Tinelli: “Yo tengo buenos recuerdos, es una excelente persona y siempre le deseo que le vaya súper bien. Pero la verdad que a mí no me ayudó para nada”.

Marixa Balli y las cosas que perdió por salir con Tinelli

Luego de afirmar que Marixa Balli "perdió más de lo que ganó" por entablar un romance con Marcelo Tinelli en el siglo pasado, Marina Calabró obtuvo el asentimiento de su invitada: "A mí en sí, si… Porque después era como el Chato terminaba decidiendo qué hacía Marixa Balli. Yo un día le dije a Marcelo, ‘¿puede ser que el Chato tenga más poder que vos?’ Y me dijo ‘lo tuyo es un tema complicado’”.

Acto seguido, Balli le recomendó a las mujeres televidentes que no sigan su ejemplo y eviten salir con personas importantes en cualquier ámbito de la vida: “Chicas, no hay que salir con nadie importante, traten de salir para el otro lado cuando vean al ejecutivo de sus empresas porque te echan eh, te echan. Es todo pérdida”.

Marixa Bali recordó el día que le pegó a Menem

La vedette Marixa Balli relató una insólita anécdota que vivió con el ex presidente Carlos Menem, en la que terminó golpeándolo muy fuerte con una pelota de tenis.

Invitada a Podemos Hablar en el año 2018, el programa que conduce Andy Kusnetzoff y sigue vigente en Telefe, la modelo y bailarina reveló cómo golpeó a Menem durante un juego benéfico de tenis. "Me toca con Ova Sabatini, Ricardo Darín y Carlos Calvo. Pelotazo va, pelotazo viene para cualquier lado, a mí no me importaba nada", contó.

Acto seguido, la protagonista reveló cuál fue la reacción del ex mandatario nacional al momento de recibir el inesperado golpe: "Se hace como un set, volvemos a jugar y en eso que yo estaba distraída le pego un pelotazo en la cabeza a Menem. Entonces se para y me dice: 'No sólo te voy a echar del partido, del país'".