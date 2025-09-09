Mario Pergolini hundió a Milei tras perder en Buenos Aires: "Sos un gatito".

El conductor Mario Pergolini hundió al presidente Javier Milei tras la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo Pergolini en Eltrece.

La crítica ocurrió mientras realizaba una divertida payada, acompañado de "Soy Rada", en su programa "Otro día perdido". Allí, lanzó críticas sin filtros al Presidente de la Nación. "Mirá Milei, te lo digo porque yo ya lo pasé. Gritar como poseído no te lleva a ningún pie", comenzó.

Luego, Pergolini le dijo al libertario: "Vos decís que sos león, pero parecés un gatito que maúlla por las redes y en la plaza pega gritos. El insulto no convence ni el desprecio es el camino, se gobierna con cabeza, no gritando como un niño".

"Yo también supe ser bravo, lengua filosa y mordaz, pero aprendí que al final eso siempre sale mal", continuó y agregó: "Si querés que te acompañen y te vuelvan a elegir, menos celu, menos Twitter, y ponete a construir".

Por último, el conductor de "Otro día perdido" concluyó: "No alcanza con motosierra ni con bronca de ocasión, hacete querer un poco o se complica tu gestión".

Las críticas de Pergolini a Milei

No es la primera vez que Mario Pergolini cuestiona al Presidente. La semana pasada, tras la prohibición de la Justicia de difundir audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en Casa Rosada, Pergolini salió al cruce de Milei. "Yo quiero decirles sintiéndome responsable del medio por defender la libertad de todos que eso es censura previa", dijo en Vorterix, y añadió: "La Constitución dice que no puede haber censura previa. Si alguien tiene esa grabación y decide pasarlo, sufrirá las consecuencias por pasar esa grabación sea buena, sea mala, sea esclarecedora o sea mentira. Y cada cual de nosotros tenemos una responsabilidad en los medios en donde estamos".