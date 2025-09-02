Nadie la vio venir: Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, juntos.

Cuando nadie se lo esperaba, aparecieron imágenes de Mario Pergolini y Marcelo Tinelli, históricos rivales por el rating televisivo, juntos. Dónde fue y qué dijeron.

En el ámbito televisivo, la década de 1990 estuvo marcada por la rivalidad entre los conductores Mario Pergolini y Marcelo Tinelli. Este lunes, en la fiesta por los 80 años de Clarín, que se realizó en el Teatro Colón, se los vio juntos.

Quien captó el reencuentro fue Mercedes Ninci, periodista que publicó el video en sus redes sociales. "Se mataban", comenzó diciendo Ninci, antes de continuar: "Este es el encuentro del año".

Cuando Ninci le consultó a Tinelli si iría al programa de Pergolini, "Otro día perdido", que sale por Eltrece, la respuesta fue contundente: "Nunca me invitaron al programa. La verdad que no sé si iría". Allí se sumó Pergolini, quien aclaró que "no lo invitaron" y que él no maneja "la agenda".

"No me invitaron. Él no maneja la agenda y yo no sé iría", insistió Tinelli y sentencio: "Si no voy no es porque pase factura, para nada. Yo tengo la mejor con él, más allá de todo".

La rivalidad del pasado entre Tinelli y Pergolini

Luego, Mercedes Ninci les preguntó por sus rispideces del pasado, a lo que el conductor de Otro día perdido negó que hubiera una "grieta" entre ellos y señaló: "Nos conocemos hace mucho". Después, el histórico conductor de Videomatch agregó: "Son cosas de pendejos, ya está".