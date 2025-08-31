Fredy Villarreal habló sobre su pelea con Mario Pergolini.

Fredy Villarreal acudió a la mesa de Mirtha Legrand en El Trece y allí habló sobre una antigua enemistad que tuvo con Mario Pergolini. El humorista reveló el motivo que provocó el enojo del conductor de televisión y relató cómo fue la reconciliación.

Según las palabras de Villarreal, fue su trabajo lo que alejó en su momento de Mario Pergolini: a éste le molestaba que lo imitara. A pesar de eso, esa pelea es algo del pasado y ambos tienen un buen vínculo; de hecho, hace algunas semanas Fredy acudió como invitado al nuevo programa de Pergolini en El Trece, Otro Día Perdido.

"Hacía un montón que no nos veíamos. Él estaba enemistado conmigo porque yo lo imitaba. Yo no estaba enojado con él", comentó Fredy Villarreal en la mesa de Mirtha Legrand. Acto seguido, la diva de los almuerzos le pidió al comediante que imitara a Mario Pergolini y él obedeció: "Mario tiene como la voz de carraspera, de una moto. Entonces, te habla así de esta forma. Mirtha, me pone muy nervioso estar acá hablando en tu programa, en serio. Pero no sé, estoy haciendo bien el programa. Ven el costado bueno que tengo ahora. Antes era malo", entre risas.

Villarreal también se refirió a sus trabajos en su carrera y reflexionó: "Tuve la suerte de estar al lado de grandes figuras. Yo podría terminar la carrera hoy, o mi vida hoy, y estaría muy contento con lo que he hecho artísticamente y por la gente que me ha dado trabajo. Eso no tiene precio. Y así lo mismo para todos los que trabajaron conmigo, que me contrataron, vaya mi agradecimiento porque me cumplieron el sueño de toda mi vida".

Marixa Balli habló de su presente amoroso en lo de Mirtha Legrand

"No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, pero... bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea", continuó Marixa Balli, ante las miradas atentas de los demás.

Por supuesto que en su paso por el programa de El Trece, Marixa recordó su más icónico amor: "Rodrigo fue uno de mis grandes amores. Era amoroso. Vos viviste acá mesas con nosotros, tremendas. Muy divertidas. Hemos compartido almuerzos muy divertidos y los cortes eran más divertidos aún porque uno paraba. Muy lindo, muy buena persona".