Mario Massaccesi se cruzó con un compañero al aire de TN: "¿Por qué tengo que pedir permiso?"

Mario Massaccesi se cruzó con un compañero de TN en pleno vivo. Qué pasó con el conductor del noticiero central de la señal de cable del Grupo Clarín.

Mario Massaccesi protagonizó un cruce inesperado con uno de sus compañeros de TN. Es que el conductor de TN Central tuvo un intercambio de palabras con Diego Sehinkman, que está al frente de Otra Vuelta Más. En el pase entre ambos envíos se la señal de cable del Grupo Clarín, los protagonistas sorprendieron al público.

“Ah, ya apareciste así. Irrumpiste, ni pedís permiso, nada. Entraste de prepo”, manifestó Mario Massaccesi al ver en cámara a su compañero. Con el mismo tono irónico, Sehinkman le contestó: "¿Por qué tengo que pedir permiso? Si ya hay confianza, ¿no puedo entrar?”.

Lejos de polemizar, y continuando con la ironía, Mario Massaccesi le respondió a su colega: “Sí, sí, por eso dejé la puerta sin llave para que entraras...”. Tras ello, ambos protagonizaron un "blanqueo amoroso" en el cual el conductor de TN Central reveló un costado oculto de su vida confesando por qué no cree en el amor y no está en pareja con nadie.

Mario Massaccesi se animó a contar lo que muchos suponían: "Blanqueo amoroso"

Mario Massaccesi es uno de los conductores de TN. En el programa que conduce, TN Central, decidió contar una verdad sensible sobre su vida privada y confirmó las sospechas que muchos suponían mediante un "blanqueo amoroso" que él mismo realizó.

Corría el año 2005 cuando Mario Massaccesi estaba en pareja y descubrió una infidelidad que lo cambió por completo. "Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y entonces vi que alguien que no era yo tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró. Dos más dos, cuatro", comenzó diciendo el conductor, bajo el marco del pase con Una vuelta más.

"Yo soy un gran investigador, me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”, agregó Mario Massaccesi, confirmando el motivo por el cual no se lo ve en pareja desde hace muchos años.