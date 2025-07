María Laura Santillán y Sergio Lapegüe tienen un vínculo de años.

María Laura Santillán y Sergio Lapegüe son dos de los periodistas más famosos de Argentina y, dado que ambos trabajaron durante años en el mismo canal, siempre hubo especulaciones sobre su relación. En diálogo con Ángel de Brito, la presentadora de TV dio a conocer la verdad de este vínculo.

La actual conductora de LN+ trabajó durante casi dos décadas en el noticiero de El Trece, pantalla en la que también desarrolló su carrera Lapegüe. Ante una consulta de Ángel de Brito sobre los amigos en el medio, Santillán aludió de manera directa a su vínculo con Lapegüe y aseguró que ella lo llevó a la emisora del Grupo Clarín hace décadas.

"Soy amiga de Lapegüe, es muy fácil ser amigo de Lapegüe. Yo lo llevé a El Trece, lo saqué de la radio", comentó María Laura Santillán en alusión a su estrecha relación con Sergio Lapegüe. Y agregó: "Era mi productor de la radio y yo se lo pedí a Nico (Repetto) para que me produjera mis entrevistas en Fax. Nico se fascinó y después Sergio empezó a hacer más cosas".

El drama de salud de Sergio Lapegüe por una neumonía

"Amigos, gracias a todos por los mensajes hermosos, todos con buena energía. Eso llega al corazón con un flechazo hermoso. Les quiero contar que ya estoy de alta haciendo reposo en casa hasta recuperar mis pulmones de esta neumonía bilateral potenciada por mi asma", comentó Sergio Lapegüe en sus redes sociales. Y sumó: "Cuídense. No se crean todopoderosos como yo creí que era... y ante el menor síntoma consulten con nuestros médicos, ellos son los que saben. Gracias a todo el sanatorio Juncal por cuidarme con tanto amor".

El descargo de una mujer en un móvil con María Laura Santillán por la crisis del país

"Tengo bronca. Es ver que hay un montón de cosas que no están funcionando claramente y el señor presidente viaja tranquilo mientras vos tenés que volverte a tu casa como puedas. A mi me dicen aguantá, pero vos tenés la comida segura en tu mesa", comentó la transeúnte a María Laura Santillán. Y sumó: "Laburo desde los 15 años y tengo 43. Trabajo en discapacidad, soy maestra integradora, siempre pensando en que hay un otro que te necesita, entonces vos le ponés la mejor. En discapacidad están vaciando todo y nadie habla de eso. Parece que todo el que se queja es un planero y la verdad es que no es así, hay gente que es laburante y está cansada".