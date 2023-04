Marcos Ginocchio de Gran Hermano, retenido en el aeropuerto: "Hay que manejar la calma"

Marcos Ginocchio fue demorado en el Aeroparque Jorge Newbery. La complicada situación que puso nervioso al campeón de Gran Hermano.

Marcos Ginocchio vivió un momento tenso minutos antes de subirse al avión de regreso a Salta en el Aeroparque Jorge Newbery. El campeón de Gran Hermano se encontraba en pleno vivo en el programa A La Barbarossa por Telefe cuando no pudo concretar el vuelo y fue demorado.

Mientras "El Primo" estaba haciéndose el check-in para ir a bordo del avión que lo llevaba a Salta, hubo un detalle que lo descolocó. Cuando tenía que presentar su DNI, se dio cuenta que no lo tenía en la billetera y el nerviosismo se apoderó de él. "¿El documento lo trajiste, Marcos? Estamos en problemas", le dijo la movilera.

A raíz de esa situación, se demoró la fila de los pasajeros que estaban atrás suyo y también iban a viajar, por lo que tuvo que irse para agilizar el trámite a las demás personas y darle solución a su inconveniente. Afortunadamente, el vuelo se demoró una hora tuvo tiempo para buscar su DNI, aunque, en caso de no poder encontrarlo, no iba a poder volver a su provincia natal, donde esperaba una eufórica bienvenida.

Finalmente, y después de varios minutos de búsqueda, pudo encontrar el documento y fue casi corriendo a volver a hacer el check-in, ya que se acercaba el horario de salida. "Admiro tu templanza, yo estaría dado vuelta, gritando desesperado, no sabría qué hacer", le dijo el conductor Robertito Funes Ugarte.

La impensada reacción de la novia de Marcos Ginocchio tras el final de Gran Hermano: "Te gusta"

La novia de Marcos Ginocchio fue blanco de críticas en las redes sociales por una sorprendente actitud que tuvo tras la victoria de su pareja en Gran Hermano. Julieta Illescas dejó clara desde un primer momento su desinterés por la exposición y la fama que generó el programa. Sin embargo, una reciente decisión sorprendió a todos los usuarios.

Lo que llamó la atención de las fanáticas del ganador de la décima edición de Gran Hermano en Argentina fue que la joven aprovechara el boom mediático de su pareja para sacar la privacidad de su cuenta de Instagram, en la que llegó a los 50 mil seguidores rápidamente, y que se pronunciara sobre su vida en diálogo con la Revista Caras.

Una de las fanáticas de "El Primo" le comentó a Julieta en una de sus recientes publicaciones de Instagram: "Me parece que te gusta exponerte, ¿no?", en alusión a la contradicción de sus actos con lo que había dicho sobre la exposición. "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada", había dicho la joven en un principio.