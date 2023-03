Marcelo Tinelli y la noticia menos pensada con "La Enana" Feudale: "Te lo puedo asegurar"

Mientras crecen los rumores de noviazgo ente Marcelo Tinelli y Momi Giardina, se sumó una nueva involucrada al lío amoroso: Marcela "La Enana" Feudale.

La actualidad amorosa de Marcelo Tinelli está más agitada que nunca luego de que crecieran los rumores que señalan que el conductor estaría saliendo con la humorista Momi Giardina, quien rompió el silencio y enfrentó las versiones que circulan en los magazines de espectáculos. Fulminante, Momi sumó a una nueva cara al lío amoroso: Marcela "La Enana" Feudale.

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece) Momi enfrentó las historias que dicen que estaría enamorada del conductor de ShowMatch y en forma categórica se distanció de ellas: "No soy la novia de Marcelo Tinelli". Acto seguido, aprovechó para "tirotear" al cronista con un sugerente comentario: "¿Estás solo?, ¿por qué no salimos nosotros dos?".

Tras el divertido intercambio de risas, el periodista le recordó que era su risa la que se escuchaba en un video que grabó "El Cabezón" en su casa y Giardina -quien otrora perteneció al staff de bailarinas de ShowMatch- aprovechó para jugar una arriesgada carta para desligarse de la situación: "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar".

No dispuesto a cortar el foco de la nota, el movilero le recordó a Momi los días que pasó con Tinelli en Punta del Este y la respuesta que obtuvo fue atronadora: "La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. (...) No pasa nada, no habría chance". Por último, la comediante se enfrentó a un picante careo con Paula Varela, panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quien le recriminó: "Es tu risa, Momi. Te tuve en la oreja tres años en Este es el Show".

Marcela Feudale reveló el costado oscuro de Guillermina Valdés: "Salvo con ella"

Marcela Feudale habló sobre las exparejas de Marcelo Tinelli y apuntó duramente contra Guillermina Valdés, quien terminó su relación con el conductor hace casi un año, luego de nueve años juntos. Todo comenzó Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), le preguntó en vivo a Feudale si alguna vez había tenido algo con Tinelli. Rápidamente, Marcela contestó que no y aprovechó la ocasión para hacer un comentario sobre Valdés.

"Yo también tengo a la mujer de Tinelli acá como panelista, estuvo treinta años", señaló De Brito, en referencia a Soledad Aquino, quien estaba como invitada en su programa. Acto seguido, el conductor sorprendió a Feudale con una pregunta al hueso: "¿Nunca te tiró los perros Marcelo?". La locutora dijo que no y agregó que, además, siempre tuvo "muy buena relación con las mujeres de Marcelo". Sin embargo, hizo una excepción. "Salvo con Guillermina, que fue muy distante... Pero con Paula Robles y con Sole fueron pasando los años y tuvimos una nutrida relación. Es más, cuando Sole estaba separada, igual teníamos buena relación. Mucho cariño, nos encontrábamos, nos saludábamos...", recordó.

"Claro, vos viste nacer a casi todos los chicos...", sumó De Brito. "Sí, a todos menos a Mica. Cuando yo me sumé ella ya había nacido. Yo me sumé en el 92. Candelaria era muy chiquitita, creo que tenía seis meses", concluyó "La Enana". Así, la locutora dejó en claro que su vínculo con Soledad estuvo bastante consolidado, mientras que sus recuerdos con Valdés no son los mejores.