Marcelo Tinelli se quebró y contó lo que nadie sabía: "Casi me muero"

El conductor mostró en sus redes sociales una situación muy particular y no pudo evitar quebrarse.

A tan solo un día de haber confirmado su firma con América TV para hacer una nueva temporada del Bailando, Marcelo Tinelli abrió su corazón y contó lo que nadie sabía. Entre lágrimas, el famoso conductor se sinceró en una de sus historias de Instagram.

En una reciente entrevista que brindó con LAM, Marcelo aseguró que está muy contento en este momento de su vida porque está disfrutando a sus hijos más que nunca. Sin embargo, admitió que extraña muchísimo a su hija menor, Juanita, quien está en Europa trabajando como modelo. "Me llena de orgullo, no puedo creer que desfiló en la semana de la Moda en Paris... me pone feliz pero la extraño mucho", reveló.

Luego de este descargo, Tinelli contó que su hija iba a venir de visita, pero que no llegaría para el día de su cumpleaños, que es el 1 de abril. Sin embargo, este jueves sorprendió en sus historias de Instagram al mostrar que su hija llegó de sorpresa para festejar el gran día junto a él. "Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple", empezó por decir.

A continuación, añadió: "Con lo que la extrañaba. Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Ahí estaba justo El Tirri para grabar este momento único. Te amo mi Juani, mi Pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer".

Marcelo Tinelli contó la verdad de su salida de El Trece

Marcelo Tinelli rompió el silencio y reveló cómo fue que finalizó su vínculo con El Trece luego de 17 años de trabajar para la señal. Tras haber firmado contrato con América TV, el conductor le hizo frente a las especulaciones y contó la verdad.

En diálogo con LAM y tras haber firmado el contrato con la señal del cubo en vivo, Tinelli se sinceró y contó cómo terminó su contrato con El Trece, señal de la que formó parte por más de 15 años. Además, precisó como está su relación con Adrián Suar.

"Fueron 17 años de un muy buen laburo que hicimos juntos", empezó por reconocer Tinelli. Sin embargo, reveló cual fue el punto de inflexión en el canal del sol: "La pandemia nos cambió a todos, terminé el último contrato que fue de 3 años y fue medio raro".

En esta marco, añadió: "Nos costó arrancar otra vez después de no trabajar durante un año (2020), además veníamos de un Bailando en 2019 que hacíamos 15 puntos de rating toda la noche". Como un repaso de los últimos programas que llevó a cabo, Marcelo reconoció que nunca se sintió cómodo con los formatos que le tocó hacer en los últimos años.

"La Academia fue un programa donde no me sentía cómodo porque era pandemia y toda la gente con barbijo, fue extraño", reveló. Luego, profundizó: "Canta Conmigo Ahora fue un formato muy bueno, pero no me hacía sentir muy cómodo. Ese fue el formato que le gustó a Adrián Suar".

Por último, confesó que su última etapa en El Trece no fue lo mejor porque se trataba de un ciclo grabado, dejó del lado el vivo que tanto le gustaba y tuvo que encarar un formato que no le convencía tanto. "Yo me sentí bastante atado, pero le fue bien durante la primera mitad, después nos agarró Gran Hermano y el Mundial de Qatar", sentenció.