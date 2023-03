Marcelo Tinelli reveló lo que nadie esperaba sobre Alfa: "Me encantaría"

El emblemático conductor se refirió al participante más polémico de Gran Hermano e hizo una insólita confesión al respecto.

Marcelo Tinelli reapareció públicamente tras haber firmado contrato con América TV y habló a fondo de sus nuevos proyectos en televisión. Fue en este marco, y aprovechando el furor que fue Gran Hermano en la pantalla chica, que el conductor sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre Walter "Alfa".

En diálogo con LAM, Marcelo Tinelli se sinceró sobre su regreso a la tele y habló del programa que hará en su debut en la señal de Daniel Vila. "América está en un muy buen momento, creciendo cada día y quiero aportar mi granito de arena. Si dios quiere, en el mes de Julio vamos a hacer un programa en el prime time", reveló. Luego enfatizó que se trata del famoso ciclo Bailando por un Sueño.

Luego de confesar que todavía no están los participantes confirmados ni mucho menos el jurado, Tinelli reveló que prestó mucha atención a los personajes que rinden en televisión y aseguró que tiene pensado convocarlos a su programa. Fue entonces que Ángel de Brito fue el hueso y preguntó directamente: "¿Alguien de Gran Hermano te gustaría?".

En este marco, Tinelli confesó: "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. A 'Alfa' me encantaría, por ejemplo". Además, aseguró que no solo estaba interesado en el participante de 61 años, sino también en una de las finalistas. "Juli (Poggio) también me encanta", finalizó sin confirmar ninguna presencia.

Alfa sorprendió a Del Moro en plena final de Gran Hermano y se largó a llorar: "No se puede"

Walter "Alfa" Santiago se quebró en medio de la final de Gran Hermano y fue capturado por las cámaras de Telefe. Frente a esta situación, Santiago del Moro frenó todo lo que estaba sucediendo en los estudios para cederla la palabra y el exparticipante del reality show especificó los motivos particulares de sus lágrimas.

La final de Gran Hermano despertó un sinfín de emociones. Tal es así, que tras un tape que mostró la producción de Telefe, "Alfa" era el único junto a Romina Uhrig que no estaba con una sonrisa en la cara como los demás exparticipantes. "¿Qué pasa 'Alfita'?", le preguntó el conductor frente a su notable emoción.

"Me pasa todo, es algo mágico que ustedes nos regalaron, que nos permitieron vivir. Es un antes y un después en mi vida", manifestó el sexagenario con lágrimas en los ojos. "Es un montón de emociones, de sensaciones, cariño, vivencias que para mí son... no se puede contar con palabras lo que estoy viviendo", agregó. Por su parte, Romina, quien también se mostró conmovida por el video que vieron los exparticipantes de su recorrido por la casa de Gran Hermano. "Es muy uferte ver todo esto. Momentos de alergía, de tristeza, llantos, la verdad que estoy muy agradecia con la producción de esta oportunidad enorme", sostuvo la exdiputada de 34 años.