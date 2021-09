Marcelo Tinelli descubrió un mensaje privado de Guillermina Valdés en ShowMatch: "¿A quién le manda?"

¡Tenso momento! Marcelo Tinelli descubrió un mensaje privado de Guillermina Valdés en pleno programa de ShowMatch. Qué fue lo que pasó y el video de la picante situación entre el conductor y su pareja.

Marcelo Tinelli protagonizó un tenso momento con Guillermina Valdés en ShowMatch. Antes de realizar una presentación, el reconocido conductor frenó el programa y advirtió que su pareja estaba enviando un mensaje privado. El clima se puso tenso y tanto él como ella tuvieron un fuerte cruce que de no pasó desapercibido en la pantalla de El Trece.

El presentador de ShowMatch estaba listo para continuar con las batallas de baile. Flor Vigna y Facu Mazzei estaban listos para iniciar su prueba de adagio. Sin embargo, Tinelli notó que Guillermina estaba muy concentrada con el celular, por lo que la interrumpió: "¿A quién le está mandando un mensaje?".

Frente al silencio de Guillermina Valdés, Marcelo le comentó: "Perdón, porque justo te vi mandando un mensaje, estabas con el teléfono. ¿Para quién era ese mensaje?". Luego, su pareja tomó el micrófono y se defendió: "No, era en las redes sociales, peor todavía. No estuve bien, no estuve bien, mi amor...".

Marcelo Tinelli discutió con Guillermina Valdés en ShowMatch.

La tensión en el estudio de El Trece bajó porque el conductor logró cambiar rápidamente de tema para enfocarse nuevamente en la prueba de los dos participantes que debían bailar. Acerca de la escenografía que había, indicó: "Perdón, dos disparadores de aire, una cosa increíble, una tarima... digo porque después hay otros participantes que dicen que no tienen cosas". Y resaltó que muchos concursantes se han quejado de la falta de elementos: "Hay otros que se quejan de que no tienen ni una vela en el candelabro. Ustedes tienen cuatro".

Flor Vigna corrió hacia donde estaba Tinelli y dejó en claro que tanto ella como su pareja le exigieron algo a la producción: "Nosotros no pedimos nada. Nos tocó el adagio y sabíamos que lo corporal y coreográfico no podíamos hacer más de lo que hicimos. Entonces, dijimos 'vamos a desafiar la ocurrencia y ver qué tiene la producción para hacer algo bien de cine y que se vea bien en cámara'. El desafío iba a estar en qué tan ocurrentes podemos ser".

La picante conversación que tuvieron Marcelo Tinelli y Adrián Suar que generó una crisis en El Trece

Según detalló Paula Varela, panelista de Intrusos en el Espectáculo, Marcelo Tinelli le hizo una fuerte advertencia a Adrián Suar en una llamada telefónica que mantuvieron tras el estreno de la novela "La 1-5/18".

Adrián Suar: "Marcelito, te dejamos 16 puntos de rating. ¡Cuidalos!".

Marcelo Tinelli: "Chueco, buen estreno. Yo hice 18 puntos en mi estreno. No te olvides que está difícil mantenerlos hoy en día. De corazón, para que nos vaya bien a todos, espero que los puedas mantener...".

Adrián Suar: "Me echaste a El Polaco. Qué mal".

Marcelo Tinelli: "No fui yo, Adri. Fue la gente, pero avisame a quién más te vas a llevar así le voy dando salida".

Adrián Suar: "En vez de agradecer que hay mucho laburo, estos nuevos artistas se quejan y se quejan. Así está el país, Marce".