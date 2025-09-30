Marcelo Tinelli decidió contar la verdad de su relación con Flor de la V: “Estábamos bárbaro”.

El conductor televisivo y de stream Marcelo Tinelli dio detalles sobre su relación con la conductora Florencia de la V. Qué contó Tinelli en una entrevista con Ángel de Brito en Bondi.

Hace unos meses, Flor de la V apuntó sin filtros contra Tinelli por su accionar como gerente de América TV. "Ante una situación de algo que era ínfimo, me metió a mí en una bolsa cuando lo dijo en un momento", opinó el conductor.

"Cuando yo vi las declaraciones de Flor dije 'wow'", reveló, antes de aclarar que cuando veía las declaraciones "no la veía a ella".

"Cuando le escribo yo a la tarde ese día, porque el año pasado estábamos bárbaro en América, le digo '¿qué pasó?'. 'Flor querida, no entiendo', le puse yo. 'Ah, tan querida soy para vos? La verdad que, si fuera tan querida, no me hubieras, no sé, tocado el traste como lo tocaste el año pasado cuando me cambiaste media hora del programa de Intrusos'", continuó Tinelli, antes de que De Brito acotara: "Quedó enojada desde ahí, desde lo de Intrusos".

Marcelo Tinelli decidió contar la verdad de su relación con Flor de la V: “Estábamos bárbaro”.

Qué había dicho Flor de la V

Esa conversación entre Flor de la V y Tinelli se había conocido tiempo atrás, cuando el propio conductor difundió las capturas de los chats. En aquel entonces, Flor de la V contestó: "Esto se viene tapando hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en América, ya antes de su llegada, se bajaban todos los temas de él que tenían que ver con esto. Siempre se levantaba el teléfono y se decía 'este tema no se puede hacer", expresó y agregó: "Toda tu vida hiciste público todo y no solamente hiciste pública tu vida, sino que utilizaste a todas las personas que trabajaron en el Bailando y en todos los programas satélite que produjiste".