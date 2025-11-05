Marcela Tinayre contó toda la verdad de la interna familiar.

Luego de que en Intrusos (América TV) aseguraran que Marcela Tinayre y Juana Viale estaban distanciadas y que hacía dos meses no se hablaban, la hija de Mirtha Legrand decidió ponerle fin a las especulaciones. Frente a los micrófonos del mismo canal, durante un evento a beneficio del Hospital Rivadavia, la conductora desmintió con firmeza los rumores.

“¿De dónde sacaron eso?”, preguntó visiblemente molesta cuando le consultaron por la supuesta pelea con su hija. Acto seguido, calificó las versiones como “un disparate” y aclaró: “No estoy peleada con mi hija. Es todo absolutamente mentira”. Tinayre explicó que Juana acababa de regresar al país: “Llegó a las cuatro de la mañana, estaba de viaje”, dijo para despejar cualquier duda sobre su relación.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. La presentadora también respondió sobre los rumores que indicaban que podría reemplazar a su madre al frente del histórico programa de los almuerzos, una versión que volvió a tomar fuerza en los últimos días. “No chicos, acabo de entrar y me están diciendo unos disparates uno atrás del otro, no la voy a reemplazar”, aseguró tajante.

Qué se sabe del paso de Mirtha Legrand por Mar del Plata

Desde Intrusos contaron que Mirtha Legrand realizará seis programas desde Mar del Plata, en una temporada que se extenderá durante un mes y medio, hasta la fecha de su cumpleaños. “Según indican las fuentes que hemos confirmado, será el final del ciclo de Mirtha Legrand”, adelantaron en el programa.

Además, los panelistas comentaron que Marcela Tinayre habría manifestado su interés en conducir los sábados a la noche, mientras Juana Viale haría los domingos. “No le creo”, lanzó entre risas Luis Ventura, mientras que Marcelo Polino agregó: “Va a empezar el año en Mar del Plata con todo su equipo”.