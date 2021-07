Marcela Tauro habló de su salida de Intrusos y mostró resentimiento

La periodista abandonó el ciclo de espectáculos en mayo de 2020, tras un fuerte cruce con Jorge Rial.

A más de un año de su abrupta salida de Intrusos tras protagonizar un fuerte cruce con Jorge Rial por el caso del doctor Mühlberger, Marcela Tauro se refirió a la forma en la que dejó el ciclo, sin despedirse del público ni de sus compañeros frente a cámara. "Yo me merecía otro final en 'Intrusos', no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada, no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino", manifestó en una entrevista la periodista que formó parte de Fantino a la tarde y actualmente está evaluando cuál será su destino en América TV.

En referencia a su vínculo con Rial, reflexionó: "Yo ya había tenido señales de que me tenía que ir y no las quise ver. Pero por comodidad me quedé. Yo desde lo que pasó en el aire con él no volví a hablar. Aunque trato de no pelear con la gente, así que no le niego un café ni nada, pero no creo que me vuelva a llamar nunca más".

Además, analizó la salida del conductor de la televisión y su renuncia a TV Nostra. "La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él. Hay que ver cómo lo paso él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la vi a Marina y ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró", señaló.

Y no descartó que Rial retome la conducción de Intrusos en un futuro, a pesar de que al programa le va muy bien con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "La historia de Rial con 'Intrusos' no sé terminó me parece. También es cierto que a los chicos les va fantástico, pero quizás para el 2022 vuelva". Cabe recordar que dos meses después de la desvinculación de Tauro, Jorge dio su versión sobre la pelea que se vio al aire. "Todos sabíamos que Marcela tenía, no una amistad, pero sí una relación de conocimiento con Mühlberger. En aquel momento mi decisión fue protegerla de todo eso, no involucrarla, porque hay cierto afecto", empezó el conductor.

Y explicó las razones por las que le pidió a Tauro que revele quién le estaba pasando información sobre el caso. "Sentí en ese momento que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando. Lo vi al aire y por eso en ese momento le pido la fuente porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared de una manera que a mí no me gustaba. Fue por ella, porque la ponían en un lugar difícil".