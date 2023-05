Luisana Lopilato fue denunciada por una "gran estafa" en Casados con Hijos

La ausencia de la actriz causó revuelo en las funciones de la obra. Luisana Lopilato se encuentra fuera de Argentina por la agenda de su esposo, Michael Bublé.

Luisana Lopilato no estaría en las funciones de Casados con Hijos en Córdoba.

La presunta ausencia de Luisana Lopilato en la versión teatral de Casados con Hijos después de los dos meses de funciones en el teatro Gran Rex generó grandes complicaciones. El resto del elenco continuará con la obra pero el hecho de que el personaje de Paola Argento no estuviera presente hizo que explotara el escándalo.

Los actores llevarán la versión teatral de la exitosa sitcom a Córdoba en el mes de julio. Recientemente, un periodista de Radio Mitre dio a conocer que Lopilato no sería parte de la obra y el público se mostró enfurecido en las redes sociales, a pesar de que aún no hubo un comunicado al respecto por parte de autoridades de la pieza.

Guillermo Francella se refirió a la posible ausencia de la menor de los Lopilato en las funciones cordobesas hace algunas semanas. "Haremos dos semanas en Córdoba en las vacaciones de invierno. Se nos hace difícil porque Luisana Lopilato vive en Canadá, tiene los chicos y seguramente no va a estar. Habrá que adaptar la pieza, un plomo. Pero ya no se puede estirar la cuerda de algo que hicimos hace tanto tiempo. Fueron muy emotivas las funciones en el Gran Rex, pero ya está", había enunciado el actor en diálogo con La Nación.

"Un éxito de la calle Corrientes viene a Córdoba, pero sin Luisana y ahí está la molestia, nosotros queremos ver a todo el elenco y es lo que nos prometieron. No estamos pagando una entrada 7 mil pesos, la más barata está 10 mil. Parece que va a estar en la Argentina, pero con otro compromiso, los cordobeses sentimos que esto es un acto discriminatorio", comentó el periodista cordobés Jorge Elena. Y arremetió: "¿Por qué no viene? “Hasta el mismo Francella dijo que se iba a complicar la obra sin ella, porque hay que modificar cosas. Hay mucha expectativa, nos estamos enterando ahora que ella no viene, yo estoy indignado. Es un compromiso que tiene que hacerlo".

El fuerte enojo del público con Casados con Hijos y Luisana Lopilato

"¿Cómo van a sacar a la venta las entradas y recién después decir que Luisana no va? Es una gran estafa, toda Córdoba quiere devolver las entradas", escribió una usuaria de Instagram en un poste de la cuenta oficial de la tira que tuvo su versión argentina en los años 2005 y 2006, pero sus eternas repeticiones loa convirtieron en un clásico de todos los años.