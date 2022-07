Luis Ventura dio el portazo y se fue de América TV: "No quiero participar"

El periodista Luis Ventura dejó el estudio de América TV y fue contundente al explicar las razones de su retiro.

Luis Ventura, uno de los periodistas más buscados del momento tras su pelea con Jorge Rial, pegó el portazo en América TV a la vista de todos sus compañeros de trabajo. "No quiero ser parte", sentenció.

El imprevisto televisivo que culminó con la retirada de Ventura tuvo lugar durante una entrevista telefónica con Deborah Ramos, exesposa del cantante Silvestre. "Perdón Deborah, yo tengo acá una comunicación de Jimena, tu hija. Tengo buena relación con ella, he cruzado varias charlas y no puedo ignorarla porque un periodista debe escuchar todas las campanas", manifestó Ventura en A la tarde (América TV).

"¿Y qué dice Jime?", preguntó Karina Mazzocco, interesada en el cambio de rumbo que tomó su programa. "Sacala del aire por favor. Basta. Te lo pido como hija. Por favor, Luis, sacala del aire. Tiene 80 años y hace 40 años que sufrimos esta exposición, no suma para nosotros y solo nos destroza el alma. A nosotros nos rompió más la exposición que el abandono. Estas son las cosas que nos han dañado, leyó Ventura. Antes de proseguir con su relato, le aclaró: "yo no tomo decisiones, solo soy un periodista más"

"Voy a hacer esto como periodista que entiende lo que es el medio y la información porque ayer fui a ver Network, que es el manejo de los medios con respecto a lo que uno ofrece. Jimena, te quiero decir una cosa: nosotros no contamos esto, la reproducimos simplemente. La historia la escribieron los protagonistas. Contar la historia, sobre todo cuando una de las víctimas está contando con todo el dolor y desgarro que siente, a lo mejor sirve para evacuar a partir de lo que recibe, como receptora de un montón de mierdas que le han cargado el alma", resaltó.

"Por eso, mientras ustedes continúan con esto, yo me quiero retirar porque no quiero quedar en deuda con Jimena", arremetió el periodista de espectáculos antes de levantarse de su silla y dejar el estudio. "No te vayas Luis", intentó frenarlo Mazzocco, obteniendo una categórica respuesta de Ventura: "No quiero participar porque yo la quiero seguir llamando a Jimena. Y quiero me atienda".

Luis Ventura, más enojado que nunca con Jorge Rial: "¿Antes o después de que me rajara?"

Luis Ventura dialogó con El Destape Web y lanzó un duro comentario contra Jorge Rial tras la feroz pelea que tuvieron en los últimos días. El conductor de Secretos Verdaderos reveló si tomaría un café con su excompañero de Intrusos y sorprendió con una picante ironía.

"Ya tomé varios cafés. ¿Antes o después de que me rajara?", respondió contundente Ventura ante la pregunta basada en si se juntaría en un café con el conductor de Argenzuela. "Si lo paga él, sí", latigó con la ironía que lo caracteriza.