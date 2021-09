Luciano Castro no aguantó y estalló de celos contra Sabrina Rojas y El Tucu López

El actor se sinceró sobre el momento personal que atraviesa, ante el amorío de su ex pareja. Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron hace meses.

Luciano Castro volvió a expresarse sobre la relación de su ex, Sabrina Rojas, con el Tucu López, tras su separación de la actriz. En su descargo, el actor intentó pronunciarse con respeto y demostrar cierta superación ante el nuevo vínculo de la madre de sus hijos, pero un acto fallido deschavó los celos que aún tendría ante esa realidad.

“Me pongo contento porque si Sabri está contenta yo también y si mis hijos la ven feliz es un golazo. Es raro ver a una persona que estuvo tanto tiempo con vos con otra, pero no pasa nada sentimental. Aparte yo ya lo sabía mucho antes que lo sepan todos ustedes. Nos han cuidado, nos han respetado, hay muchos factores que facilitaron que nosotros estemos tan bien como estamos”, comenzó su descargo el protagonista de Desnudos.

Castro continuó sobre cuánto tiempo antes de hacerse pública se dio la separación con Rojas. “Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le contó, ya estábamos separados hace un montón y, de hecho si te pones un poquito más analítico, hicimos un trabajo enorme de muchos años nosotros para estar hoy como estamos. Eso que dicen ‘qué copados, qué superados’ no es tan así, hay que trabajarlo y cuando el cariño es prioridad gana”, lanzó en diálogo con el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve.

La palabra del Tucu López sobre su relación con Sabrina Rojas

En medio del escándalo de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, el Tucu López dio la cara ante las cámaras y se expresó sobre el momento personal que atraviesa. “Con Sabrina nos estamos conociendo. La pasamos espectacular cuando nos vemos, nos conocimos de la noche a la mañana. Tiene mucho de destino, ella estaba separada de su exmarido, yo siempre soy muy atento a cómo estoy con mí presente. Encontré un paso copado, el paso de madurez”, expresó el actor.

“Estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado, y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial”, continuó la actual pareja de Sabrina Rojas, con quien sale desde hace muy poco tiempo. Y agregó: “Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier persona, es el ex de Sabrina pero no lo conozco a Luciano, obviamente la mejor del mundo con él”.