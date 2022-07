Luciana Salazar se pudrió de Flor de la V y lapidó a Intrusos: "Vergüenza"

La modelo se mostró molesta en sus redes sociales por un comentario de la conductora de Intrusos. Luciana Salazar arremetió en Twitter contra Flor de la V.

Luciana Salazar apuntó contra Flor de la V en sus redes sociales tras un picante comentario de la conductora de televisión en pleno vivo. La exparticipante de Bailando por un sueño se quejó del manejo que Intrusos tuvo con una noticia relacionada a Martín Redrado y pidió respeto y seriedad a la hora de tratar temas relacionados a ella.

El equipo de Intrusos debatía sobre la boda de Martín Redrado en Europa y Flor de la V ironizó con un pícaro comentario sobre la modelo: "¿Luli no está en Europa también?". Los panelistas del ciclo de América TV largaron una carcajada ante el comentario de la diva y respondieron irónicamente: "Si, Luli está llegando al casamiento en lancha".

"El grupo @AmericaTV me nombra a mi solo para fantochadas y no habla de lo verdadero que es el embargo de la justicia a Martin Redrado que eso es bien verdadero, por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza @Intrusos", comenzó su descargo la madre de Matilda Salazar, enojada por el equipo del programa de espectáculos. Y agregó: "Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio!! Espero que @Flordelav que se que es muy defensora de los derechos de las mujeres me llame. O sino quedaran muy expuestos de que me tienen censurada con el tema".

Fuertes respuestas al posteo de Luciana Salazar

Muchos usuarios de Twitter criticaron a Salazar por pedirle dinero a su expareja cuando, según ellos, el empresario no tiene vínculo paternal con la niña.