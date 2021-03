La disputa entre Redrado y Salazar parece no tener fin.

La disputa mediática y hasta judicial entre Luciana Salazar y su expareja Martín Redrado continúa sin fin en este 2021 también, a tal punto que la modelo lanzó una dura acusación durante este miércoles en el programa Intrusos por la pantalla de América TV luego de que en las últimas horas se conocieran algunas imágenes del economista con otra mujer en Miami, Estados Unidos: "Siempre todo lo que hace es para lastimarme".

"Esto que pasó es terrible. Negó en nuestra cara la foto. Él involucra a mi hija (Matilda) en los sentimientos, por eso hablo en plural. Fue la decisión de él revincularse con la nena. Nos veíamos a escondidas porque me pidió tiempo por la nueva novia. Ya dudo de todo, vive lastimándome. No habla, pero habla con sus hechos. Habla por él, el hijo y las fotos, ¿estamos todos locos?", añadió "Luli Pop" al respecto.

Triste hasta las lágrimas al aire y en vivo, Salazar reveló que "un día pasó algo que dije ´hasta acá llegué´", por lo que a continuación detalló: "Me voy con la nena arriba en la casa de él y bajó una hora, no subía... Yo me tenía que esconder con mi hija para que no llorara. No merecíamos esa situación".

Por último, la rubia desmintió algo que había trascendido esta semana con relación a un material privado que tendría en su poder, ya listo para difundir y así "quemar" a él: "No existe video alguno, es absurdo. Esta oportunidad se la di yo a él". Y cerró prácticamente resignada: "Le estoy pidiendo a Martín que esté tranquilo con su pareja y que nos deje a nosotras".

La traumática separación de Luciana Salazar y Martín Redrado

El 23 de marzo de 2018, ambos comunicaron oficialmente la ruptura definitiva después de ocho años de la relación sentimental entre la vedette y quien fue el Presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2004 y 2010. En dicho período, el vínculo entre ellos sufrió varios cortes en el medio por diversos motivos. "Hace dos meses intentamos volver pero ya está, no hay más amor", informaron con sinceridad para sus millones de seguidores en las redes sociales.