La inversión millonaria que le exige Luli Salazar a Redrado para su hija en común, Matilda,

A pesar de que en más de una ocasión Luciana Salazar aclaró que Martín Redrado no es el padre de su pequeña hija Matilda -de quien jamás reveló su identidad- la periodista Majo Martino filtró cómo sería el contrato millonario que la mediática tiene con el economista para la crianza de su hija.

En medio de una escandalosa separación Martino detalló cómo sería el contrato relacionado a la crianza de la hija de la modelo, que el economista deberá cumplir hasta sus 18 años, aunque no sea el progenitor de la criatura. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”, explicó la panelista en el magazine Hay que Ver (El Nueve). Y cerró remarcando que el pacto tendría validez más allá del tipo de vínculo entre Luciana y Martín.

"No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no. La subrogación, que es carísima, la pagó él. Lo que tienen por contrato, y Ana Rosenfeld está de testigo porque lo firman todo delante de ella”, sentenció la panelista.

La medida judicial de Martín Redrado contra Luciana Salazar después de la explosión

Este fin de semana fue explosivo para Luciana Salazar tras acusar de "lacra de persona" a Martín Redrado por la foto en la que se lo ve esperando a vacunarse en Miami acompañado por una misteriosa mujer y que se viralizó en Twitter. Pero el economista no se quedó de brazos cruzados y presentó una cautelar para que la rubia no pudiera hablar más sobre él.

El documento fue presentado por Ángel De Brito en su cuenta de Twitter, coyo texto expresaba: "La cautelar será emitida ordenándose a la Srita. Luciana Salazar que se abstenga de difundir o divulgar cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia relacionada con la intimidad de la familia del Sr. Pérez Redrado o de su hija menor de edad Martina Pérez Redrado". En la publicación, el conductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró que la Justicia "aceptó y dio lugar" a la cautelar de Redrado.

El economista solicitó expresamente que Salazar no se pueda referir más sobre cuestiones privadas de su relación ni mostrar públicamente algún archivo o documento relacionados a cuestiones íntimas ya que en su catarata de publicaciones indignadas la rubia hasta arrobó al hijo de Redrado en una captura de WhatsApp de una conversación que mantuvo con él, en la que el joven no se refería de la mejor manera a su padre.

Después del anuncio de De Brito sobre la decisión del ex funcionario Salazar tampoco se quedó en el molde y no tardó en responderle al tuit del periodista: "Ángel, primero que ahi dice intimidad de su familia, no de mi vida con él, ¡y caducó! Y la hija ya no es menor de edad". En otro tuit, la rubia desmintió estar extorsionando a Redrado con un video íntimo. "¡Falso absoluto! Inventado por gente que no tiene ni informacion verdadera y menos pruebas. Solo para ensuciar", lanzó.