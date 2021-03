Después de la furia de Luciana Salazar tras acusar a su ex pareja Martín Redrado de "lacra de persona", el economista presentó ante la Justicia una cautelar para que Salazar no volviera a referirse a él y a su familia. Como si fuera poco, su abogado, Fernando Burlando, contempla la posibilidad de llevar a la justicia a Salazar por "hostigamiento" según anunció en Los Ángeles de la Mañana y, horas después, en Polémica en el Bar. Pero una vez más, la rubia no se quedó callada y lo atacó al aire del programa de América TV.

Fernando Burlando habló el martes al mediodía en el programa conducido por Ángel de Brito, sobre las medidas judiciales que están estudiando junto a Martín Redrado para presentar contra Luciana Salazar por los "ataques sistemáticos" que, según ellos, la mediática realiza. Más tarde, el abogado de Redrado estuvo de invitado en el ciclo conducido por Mariano Iúdica cuando Luciana salió al aire con toda la furia.

"La situación da para ser denunciada. Tuvo que recurrir a la Justicia para frenar el embate mediático. Sin lugar a dudas está en inferioridad de condiciones. Él dice que no volvió con ella. Hay dos campanas", comenzó Burlando. "(Redrado) Me dijo que se la saque de encima (a Salazar) porque lo está hostigando. Dijo que este episodio ya lo vivió hace muchos meses", insistió el letrado.

No pasó mucho tiempo para que la mediática, que estaba viendo el programa, llame a la producción para aclarar los tantos. "Me estoy haciendo un picnic con todo lo que está diciendo Fernando (Burlando)", arrancó. En referencia a las versiones de reconciliación que la rubia dejó trascender y que el ex funcionario niega, Salazar afirmó: "Primero y principal quiero decir que sí me vi con Martín Redrado. Él me invitó a Miami y estuve con él. Te puedo probar que es mentira lo que él dice. Salimos juntos y no nos escondimos".

Luciana Salazar cruzó a redrado y se defendió de las acusaciones en su contra

"Pasa que yo no le mando a los medios porque sabía que había cortado recientemente con su pareja. Tengo esto para demostrarte en la Justicia, yo le pedí que no nos mostremos en lugares donde hay argentinos", continuó, hasta que se tiró directamente en contra del abogado: "Vos a mí me tratás de mentirosa. ¡Cómo no le voy a decir lacra si me está jugando sucio! Soy una figura pública, también vivo de mi imagen y no me merezco el maltrato y destrato".

"El que me hostigó fue él. Él insistió constantemente para que estemos", denunció, y agregó: "Esto pasa porque él se maneja mal. Te voy a recordar todo lo que pasó desde que salí con Martín Redrado. A su ex esposa, Ivana Pages, le decía una cosa y a mí otra. Es su historia con las mujeres. Estaba con Granata y me seguía escribiendo a mí". "Para lo que él es una injuria para mí es una violencia de género", remató.