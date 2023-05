Luciana Salazar denunció una alianza en América TV para dejarla sin trabajo: "Se lo protege"

La famosa modelo hizo una fuerte acusación y expuso las internas del canal que la dio de baja de un proyecto en donde iba a formar parte.

La disputa entre legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. La expareja que lleva enfrentada varios años debido a incumplimientos de la cuota alimentaria por parte del empresario, volvió a colocarse en el foco de las polémicas luego de una fuerte denunciar por parte de la modelo.

Según dieron a conocer en Socios del Espectáculo, Salazar quedó fuera de un trabajo para el que había sido convocada y ella acusó que Redrado había estado involucrado en esta negativa. Precisamente, Luciana iba a formar parte de la nueva edición de Polémica en el Bar, pero luego le comunicaron que "otras voces" habían pedido que el panel fuera para otro lado. Por este motivo, ella acusa a su ex de estar involucrado.

"Ella recibió un llamado de Gustavo Sofovich, que le dijo que estaba todo dado, pero que al final otras voces del canal decidieron apuntar para otro lado. Para ella, esto es culpa de Martín", informaron en el programa de espectáculos de El Trece. Además, Rodrigo Lussich sumó sobre sus días en América TV: "Nos consta que él tiene poder de arriba, porque a nosotros no nos dejaban hablar de Redrado”.

Luego de dar esta introducción al tema, la producción del ciclo de El Trece mostró la nota que hicieron con Salazar en donde ella cuenta en primera persona su malestar. "Es todo muy raro. Yo obviamente me comuniqué con Gustavo Sofovich, porque sé que esto no tiene nada que ver ni con él ni con la productora", empezó por contar la también bailarina tras ser consultada por su repentina baja de Polémica.

Por otro lado, Luciana contó por qué está segura de que fue Redrado quién le bajó el pulgar para empezar a trabajar en el ciclo. "Uno más uno es dos. Es un canal donde prácticamente estoy censurada por el tema de la cuota alimentaria. ¿Qué puedo esperar?", lanzó indignada. Luego, sumó: "La verdad es que Redrado siempre tuvo muy buen vínculo con las autoridades del canal, y de hecho yo trabajé muchas veces ahí y siempre lo hice súper bien. Tal vez se cerró entre ellos, porque no es que hubo un cambio rotundo. Se lo protege mucho".

Finalmente, Salazar sentenció: "Tocan temas de cuota alimentaria de famosos y es absurdo que no toquen lo mío. Lo que estoy viviendo es una violencia económica terrible. Es unas vergüenza, sobre todo sabiendo que hay una niña en el medio".

El Polaco apuró en vivo a Luciana Salazar y le dijo lo que nadie se anima: "Me gusta"

El Polaco intimidó a Luciana Salazar en su nuevo programa radial. El cantante y conductor quiso saber algunos detalles vinculados a su vida personal y la modelo mediática realizó una revelación que generó sorpresas en el estudio. "He dicho muchas verdades y me jugué a perder", lanzó.

En diálogo con el programa Mandale Fruta que se emite por República Z, Luciana Salazar estuvo con el equipo radial conformado por El Polaco, Sofía "Jujuy" Giménez, Eleonora Pérez Caressi y Agustin Battioni. "¿Sos mentirosa?", fue la primera pregunta del artista.

"Escorpio es muy honesto, muy frontal. Somos honestos y nos jugamos a perder. Yo he dicho muchas verdades que tal vez hay gente que lo oculta, y me jugué a perder", reveló la mediática sin pelos en la lengua. Al mismo tiempo, Luciana dijo que no es ni celosa ni tóxica pero sí demandante.

"Demando tiempo, me gusta que me den atención. Me gusta cuando estoy con gente que me dediquen tiempo", subrayó. Además, agregó que en más de una oportunidad bloqueó a exparejas: "Cuando no me gusta algo tal vez ni te escribo y desaparezco".