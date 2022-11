Luciana Salazar destrozó a Martín Redrado tras el embargo de la Justicia: "Vergüenza"

Luciana Salazar atendió en redes sociales a Martín Redrado, que viajó al Mundial de Qatar 2022.

Luciana Salazar apuntó muy dura contra Martín Redrado, a quien destrozó hace solo unos días por incumplir la cuota alimentaria de su hija Matilda. "Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones", remarcó la ex Showmatch en sus historias de Instagram. Aunque no arrobó al economista, el mensaje estaba claramente destinado a Redrado.

Desde hace varios meses, Luciana Salazar viene denunciando que Martín Redrado incumple con la cuota alimentaria de Matilda y en las últimas semanas la Justicia le dio la razón embargando una de las cuentas bancarias del economista hasta que cumpla con lo que le corresponde. En ese sentido, en las últimas horas la bailarina volvió a usar sus redes sociales para apuntar contra el ex presidente del Banco Central.

"A 11 meses que no cumple con la cuota alimentaria a una menor, se va a Qatar (no por invitación) sino por sus propios medios?", comenzó picante Salazar en sus historias de Instagram. Sin arrobarlo, el mensaje de la madre de Matilda siguió en duros términos: "Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones que vos mismo te comprometiste por escrito, hasta con escribano público".

"¡Aun embargado no lo haces! Una vergüenza", agregó, picante. Pero Redrado no fue el único que recibió las críticas de Luciana Salazar, sino que la bailarina también apuntó contra la prensa: "Lo que más me llama la atención es el silencio de radio de algunos periodistas que lo entrevistan y nadie le pregunta por sus problemas en la justicia con una menor. Muy llamativo".

Luciana Salazar apuntó contra Scaloni

La caída del seleccionado que dirige técnicamente Lionel Scaloni ante Arabia Saudita en el debut argentino en el Mundial de Qatar sin dudas sorprendió a todo el mundo. Y las redes sociales se llenaron de lamentos, memes y las más variadas opiniones sobre qué sucedió para que la Selección Argentina perdiera en su estreno y hasta qué deberá hacer para clasificar a los octavos de final.

Una de las figuras que sorprendió dando su veredicto fue nada menos que Luciana Salazar, reconocida hincha de River Plate. Ya durante el partido la modelo empezó festejando el gol argentino en su perfil de Twitter y hasta marcó algo de la estrategia del combinado árabe: "Arabia tiene adelantada toda la defensa".

En otro posteo, Salazar pidió que Scaloni hiciera cambios y remarcó que Arabia Saudita era el rival "más fácil del grupo". Pero lo más picante de Luciana Salazar llegó cuando el partido entre Argentina y el conjunto árabe estaba cerca de finalizar. "Más allá de como termine este partido se lo gano en la pizarra Renard a Scaloni", apuntó filosa la actriz contra el director técnico argentino.

Muy compenetrada con las chances de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Luciana también vio el encuentro entre México y Polonia que terminó en un empate sin goles. "Dios, el sábado va a ser un partido no apto para cardiacos!!! Con el hambre que van a salir los Mexicanos también", vaticinó Luciana Salazar en sus redes sociales.