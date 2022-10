Luciana Salazar le dijo de todo a Martín Redrado tras embargarlo: "Una vergüenza"

El economista recibió una dura embestida judicial por parte de la modelo. Martín Redrado y Luciana Salazar se separaron en 2018.

Luciana Salazar se mostró victoriosa en sus redes sociales después de que la Justicia embargara una de las cuentas bancarias de Martín Redrado por las cuotas alimentarias adeudadas a Matilda, la hija de la modelo. La celebridad se mostró indignada con su expareja por el incumplimiento.

"Es una vergüenza que quien fuera presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundation Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor", comenzó su descargo la ex participante de Bailando por un sueño. Y siguió: "Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de 10 años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio".

Salazar explicó que la decisión de traer a Matilda al mundo fue una decisión conjunta y que Redrado garantizó sus derechos a través de todos los papeles que firmó en aquel momento. "Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. Pensando que me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos). Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista", cerró la modelo en alusión a Lulú Sanguinetti, la actual pareja de Redrado.

Luciana Salazar brindó un contundente descargo contra su ex pareja, Martín Redrado.

El enojo de Luciana Salazar con Intrusos

La modelo se mostró enfurecida con Flor de la V y el equipo de Intrusos hace algunos meses por el tratamiento que le dieron al tema de su hija desde el ciclo de América TV. "El grupo América TV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero, que es el embargo de la Justicia a Martín Redrado por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza Intrusos", escribió en una de sus publicaciones de su cuenta de Twitter, indignada.

"Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio", cerró Salazar.