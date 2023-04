Lucas Benvenuto reveló cuál fue el último mensaje que le mandó a Jey Mammón: "Mi última herramienta"

Lucas Benvenuto filtró la verdad detrás de los últimos audios que le envió a Jey Mammón, a quien denunció por abuso.

Lucas Benvenuto volvió a hablar sobre los audios que le envió a Jey Mammón, tras la denuncia por abuso sexual que emitió contra el conductor en 2020 y que fue prescrita por la Justicia. Ahora que el joven volvió a sacar el tema a la luz, brindó más detalles sobre aquella nota de voz.

El joven volvió a brindar detalles sobre su vínculo con Jey, que según denunció, comenzó cuando tenía tan solo 14 años y el periodista 30. El joven se presentó en A la Tarde (América TV), el ciclo conducido por Karina Mazzocco, y volvió a contar su verdad.

“Me llevó un tiempo entender lo que me hizo cada uno. Fue un proceso muy duro. Visto hoy, no creo que un vínculo de una persona de 30 años con una de 14 sea una relación. Fue muy doloroso en el momento. Después me di cuenta todo lo que hicieron”, comenzó Lucas. Y remarcó que el segundo abuso que sufrió en su vida "fue el de la Justicia", cuando no lo escucharon y prescribieron la causa.

En esta misma línea, Benvenuto volvió a contar que Mammón no fue el único que abusó de él sexualmente cuando era un menor de edad, pero que fue el único que se aprovechó de él psicológicamente, ya que mantuvieron un vínculo romántico. “Hoy entiendo que no podés tener un vínculo de amor con un nene de 14 años. Es imposible que un abusador reconozca su abuso”, reflexionó.

Con respecto a la noche en que le mandó audios a todos sus abusadores, explicó: “Cuando mandé los mensajes que se dieron a conocer, ya era consciente de lo que Jey me había hecho. Mandarle un mensaje a mis abusadores fue mi última herramienta”. Por último, aseguró que ni siquiera se siente aliviado ahora que Mammón se fue a vivir a España. "No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me prepararé psicológicamente para que no me lastimen más”, cerró.

Lucas Benvenuto reveló cómo fue la noche en que le mandó audios a Jey Mammón

Días atrás, Lucas había contado a través de un vivo para Instagram cómo fue la noche en que decidió mandarles audios a sus abusadores. "Esa noche, agarro mi teléfono y le mando mensajes a uno por uno. El mismo dolor fue para todos, no solamente para este estúpido. Perdón que hable así, pero estoy muy enojado", comenzó.

Y agregó que entre esos mensajes que mandó enojado, algunos se los mandó a Jey. "Y claro que se lo mandé. Todos tenían el mismo contenido emocional. ¿Saben lo que fue para mí, escucharme roto, volverme a escuchar cómo estaba yo antes emocionalmente? Estaría bueno que escuchen todas las notas de audio que le mandé a todos ellos, porque hay más también", cerró.