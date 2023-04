Filtraron imágenes de Jey Mammón en su paradero de Madrid

El periodista Ángel de Brito realizó un informe sobre la situación de Jey Mammón en España y filtró imágenes del conductor que está en el ojo de la tormenta.

Lejos de Argentina tras el impacto mediático que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual (en una causa que terminó en sobreseimiento por prescripción del delito), Jey Mammón se instaló en Madrid, España. Y en medio de una ola de rumores y suposiciones sobre su paradero, Ángel de Brito filtró imágenes del hotel donde estaría alojándose.

En LAM (América TV), el periodista anunció el adelanto de un informe sobre la situación del ex conductor de La Peña de Morfi (Telefe) en el exterior y comentó: “Sigue en Madrid y no estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hablé con ella, me confirmó que está grabando una serie en Barcelona y, sobre este tema de Jey, me manifestó que se reserva la opinión sobre el caso. Yo creo que se vieron porque tienen amigos en común”.

Además, De Brito señaló cuales serían los planes de Mammón durante su estadía en el país europeo y su contacto con un actor argentino que reside allí, quien podría oficiar de salvavidas dada su confuso estado en la industria del espectáculo: “Estuvo varias horas reunido con un actor argentino que se llama Omar Calicchio que es muy amigo de él. Hablaron sobre la posibilidad de hacer un musical”. "Jey Mammon se está despejando un poco, bajó el acoso mediático, y en el café que se tomaron hablaron de la posibilidad de hacer un musical. Él quiere hacerlo y Omar que es rey de la comedia musical lo va a ayudar", cerró el conductor, indicando que en la próxima emisión de su magazine revelaría más información sobre las actualizaciones del caso Jey Mammón.

Dónde se estaría hospedando Jey Mammón

Finalmente, Ángel de Brito precisó que el hotel donde se estaría alojando el animador se llama Only You: "Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió. Acá no está trabajando, tiene guardias en la puerta. Estar lejos afloja la presión. Aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos".