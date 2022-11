Los motivos por los que Rodrigo Lussich deja Socios del Espectáculo

En vísperas de una nueva temporada de verano, el periodista uruguayo reveló qué nuevo desafío laboral enfrentará.

El Trece vuelve a enfrentar épocas de cambio en la última instancia del año. Esta vez, es Rodrigo Lussich quien decidió aceptar una nueva oferta laboral que lo aleja de la pantalla chica y, específicamente, de Socios del Espectáculo, ciclo que conduce junto a Adrián Pallares.

A un mes de que inicie la temporada de verano, muchas figuras empiezan a hacer públicos sus proyectos para explotarlos en los diversos puntos turísticos del país. Y esta vez, Rodrigo Lussich no va a quedarse atrás. A diferencia de su trabajo habitual en televisión, esta temporada, el periodista uruguayo decidió embarcarse en el desafío de hacer teatro, uno de los consumos culturales más típicos del verano en Argentina.

Según dio a conocer en su cuenta de Instagram, Lussich hará temporada de verano (en los meses de enero y febrero) en la Ciudad de San Pedro, a 164 kilómetros de Capital Federal. "Firma de contrato para la temporada 2023. Gracias CV Producciones por la convocatoria", anunció Lussich en su cuenta de Instagram y además comentó de que se trata la propuesta.

En este marco, se conoció que Lussich será el encargado de conducir el show de talentos de la ciudad en el centro cultural de la ciudad. A esta publicación del periodista se sumó el dueño de la productora y comentó: "Gracias al señor intendente Ramón Salazar y a la Secretaria de Turismo y Cultura, Licenciada Marcela Cuñer, el lugar ofrece teatro y cultura con figuras de Buenos Aires y una influencia de medios de prensa de alcance nacional".

Por otro lado, Rodrigo Lussich no confirmó que fuera a dejar su programa en El Trece, pero si tendrá una temporada bastante cargada a nivel laboral, motivo por el que puede que disminuya sus responsabilidades en televisión durante esos meses.

La explosiva interna entre Lussich y Tinelli en El Trece

Rodrigo Lussich lanzó un comentario sin darse cuenta en Socios del Espectáculo que complicaría las cosas con Marcelo Tinelli. El conductor de Canta Conmigo Ahora tiene todo listo para llevar adelante la segunda temporada del reality musical, pero en el ciclo que también conduce Adrián Pallares se revelaron detalles que no estaban permitidos contarse al aire.

Es sabido que la presencia de Tinelli en El Trece era una apuesta, más que nada por el formato de su nuevo programa. Desde la gerencia del canal dieron el visto bueno para que continúe y en Socios del Espectáculo contaron todos los detalles. "El miércoles arranca la segunda temporada con nuevas modificaciones, nuevo jurado", indicó Lussich.

Hasta ahí, la información brindada no ponía nervioso a nadie. Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Lourdes de Bandana son las caras del jurado, pero al momento de describir cómo será la nueva estructura del estudio de Canta Conmigo Ahora, se vivió un momento de tensión absoluta, ya que la idea del "Cabezón" es mantener un perfil bajo en cuanto a las remodelaciones que se hagan, siempre con el objetivo de aumentar el rating en El Trece.

"Tinelli pidió subir las plateas del público al nivel del escenario principal", precisó Lussich. En ese momento, Adrián Pallares lo interrumpió: "No podíamos contar eso". "¿No se podía contar al aire?", preguntó el conductor desconcertado por la situación, momento que generó risas entre las panelistas.

"Si después del corte no estamos, es por esto", agregó Pallares. A su vez, quiso suavizar las cosas con un comentario pero no pudo evitar la risa incómoda, a sabiendas de que realmente ese dato no podía decirse al aire. "Está bueno lo que dijo Rodrigo, más allá del chiste, está bueno para que...", expresó sin poder terminar la frase.