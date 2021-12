Los hijos de Wanda Nara se plantaron: "No quieren otro"

Wanda Nara se encontró con una firme resistencia de sus hijos ante un pedido muy especial que le habría hecho a Mauro Icardi en los últimos días.

Wanda Nara y Mauro Icardi no paran de mostrarse muy unidos y enamorados en redes sociales, después del terremoto que significó el Wandagate. El futbolista reveló recientemente en sus historias de Instagram un pedido que la empresaria le habría hecho y que tendría fuerte resistencia en la misma familia. "Dijeron que no, no quieren", reveló Zaira Nara sobre el deseo de Wanda Nara que no es acompañado por sus hijos.

Hace solo unos días, Mauro Icardi sorprendió a todos con una inesperada revelación en sus historias de Instagram. "¿Qué me está pidiendo Wan?", consultó el futbolista junto a una foto en la que él está tomando sol de espaldas con los brazos cruzados y Wanda Nara, a su lado, lo mira seria e interrogante. Las posibilidades eran tres: "Ir de viaje", "Tener un hijo" o "Ir a dormir la siesta". Y la opción correcta era, ni más ni menos, que la segunda. Esto desató una ola de especulaciones y rumores en los que nadie quiso quedarse afuera, y fue Zaira Nara la que opinó al respecto en Flor de equipo.

"Me estás jodiendo. ¡Ya tiene cinco!", disparó Zaira sorprendida cuando le comentaron sobre el posteo de su cuñado. "Ayer los tuve que llevar a la casa, los tenía que devolver, y tuve que hacer dos viajes porque no me entraban los chicos. Yo tengo un auto normal", continuó la modelo, entre risas. Por su parte, Tomás Dente deslizó que el tener un nuevo bebé podría significar la "legitimación del vínculo" entre Mauro Icardi y Wanda Nara, pero Flor Peña, Analía Franchín y la propia Zaira le bajaron el pulgar.

"¿Hace falta legitimar? ¿Con un hijo? No, pobre, ya fue. Para mí ahora hay que disfrutar la vida", descartó la modelo, además de resaltar que Isabella solo tiene cinco años, siendo la más chica de los cinco hijos de Wanda. "Ayer estaba la bebé de una amiga y estaban los cinco hijos de mi hermana, más los dos míos, y le pregunté a los hijos de Wanda si les gustaría tener otro hermano", siguió la modelo, antes de revelar la tajante respuesta de sus sobrinos. Para cerrar el tema, Zaira Nara aseguró: "Dijeron que no. No quieren. Ninguno quiere. Ya son un montón".

El romance de "La China" Suárez con una de las figuras de la Selección Argentina

Rodrigo de Paul fue uno de los hombres famosos que se vio involucrado en el Wandagate, la polémica entre “La China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Según versiones que circularon, Suárez no solo le habría mandado videos a Icardi sino también a otras personas, entre ellas, a de Paul. Ahora, lo confirmaron en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

“Ahí está Rodrigo De Paul, con muchos rumores alrededor, y la exmujer”, comenzó De Brito. “Ellos nunca salieron a aclarar para la prensa que se separaron”, añadió una de las panelistas, a lo que él respondió con convicción: “Ya va a pasar”.

“Ella está acá hace bastante tiempo viviendo. Me la crucé el otro día caminando en Puerto Madero con la nena y el bebé en el carrito”, sumó Caro Molinari. “Sí ella está acá hace meses, se volvió. Él estaba en los famosos chats del Wandagate, fue uno de los que aparecía mencionado”, cerró el conductor.