Los dejó plantados: tensión en la televisión por el escándalo que persigue al Pelado Trebucq

El Pelado Trebucq atraviesa una tensa situación en este arranque del 2025.

Esteban "El Pelado" Trebucq es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina y en las últimas horas, se vio envuelto en un escándalo que aumentó tensiones en el ambiente de los medios. En medio de la definición sobre su futuro laboral tras su salida anunciada de LN+, el conductor tomó una decisión de último momento que nadie esperaba.

El mundo de la televisión suele estar en constante movimiento durante la temporada de verano por los traspasos de conductores y panelistas a otros canales. Uno de los protagonistas de este momento es "El Pelado" Trebucq, quien a fines de 2024 confirmó que pegará el portazo de LN+ al igual que varios colegas del canal como Eduardo Feinmann y Antonio Laje.

La intención era sumarse a las filas de América TV para tener un programa en A24, pero los dejó plantados y decidió quedarse en LN+. "Es más, el anunció que se iba, dicen que habría llegado a firmar el contrato con la gente de A24 y a último momento se arrepintió y volvió a LN+, esto es lo que dicen", informó Carlos Monti en Net TV.

"Yo tengo contrato un año más con LN+, por suerte, hay laburo, está re jodida la mano. Calculo que en enero me voy a tomar vacaciones. Nuestras industria está en crisis. Soy muy pesimista en cuanto al futuro de nuestra industria y nuestra profesión", había dicho tiempo atrás Trebucq en el programa de Juana Viale por El Trece. Por el momento, se desconoce cómo va a encarar esta baja imprevista el canal que tiene como gerente de programación a Juan Cruz Ávila, quien se encuentra ocupando ese puesto desde fines de octubre de 2024 tras su paso por LN+ en lugar de Marcelo Tinelli.

"Presión": la revelación de Longobardi que complica a Radio Rivadavia

Marcelo Longobardi fue despedido de Radio Rivadavia finales del año pasado y en ese momento aludió a que el motivo habría tenido que ver con cuestiones partidarias. En una reciente entrevista, el periodista volvió a referirse al tema y fue aún más contundente sobre el vínculo entre el medio y el gobierno nacional.

El conductor radial dialogó con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en el medio Cenital y allí fue donde habló de su salida del mencionado medio de comunicación. "Yo creo que lo que pasó es que había una presión, que ya conocía, de Karina Milei sobre la radio. El propio dueño de la radio me la confesó", comentó Longobardi.

"Después se armó toda una atmósfera complicada con Jonatan Viale y muchos insultos de parte de Milei", agregó el comunicador. Y luego aludió a un mensaje que le envió al Presidente: "Yo estaba en Escocia en ese momento. Y le puse 'acá le escribo desde la tierra de nuestro admirado Adam Smith, tierra de gente educada'. Pero no me lo contestó. "Había una atmósfera en mi contra muy complicada y creo que el asunto estalló el día que entrevisté a Hugo Alconada Mon por el asunto del hombre este Vázquez". Longobardi comparó ese despido con otros anteriores en su carrera y soltó: "Me echaron dos días después en términos peores de los que me echó Cristóbal López de radio Diez, que fue muy complicada y muy tensa. Esto fue peor todavía".