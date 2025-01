Mirtha Legrand le dio la peor noticia a Juana Viale.

Mirtha Legrand no para de trabajar y a sus 97 años ya está negociando su continuidad en El Trece, a pocas semanas para la celebración de sus 98 años. Pero en las últimas horas se filtró una medida histórica que se estaría barajando en el canal del Grupo Clarín y que pondría a Juana Viale en una situación comprometida.

En A la Tarde (América TV), el programa de Karina Mazzocco, el periodista Luis Bremer reveló la información sobre el futuro de Mirtha Legrand: "Entre hoy y el lunes que viene se define el verano de Mirtha, con una novedad: recupera la totalidad de su programa. El canal estaría avanzando con un tema presupuestario para que Mirtha haga la noche del sábado y el mediodía del domingo". En tono celebratorio Karina Mazzocco sostuvo: "Ojalá, a ella le encanta laburar".

Segundos después, Bremer agregó qué pasará con Juana Viale ante el posible cambio que habría en las mesazas del 2025: "Juana volvería en marzo". El comentario hizo que el panel se mofe de la actriz, con la panelista Josefina Pouso esgrimiendo que "a Juana no le gusta laburar".

Luego, el periodista habló de la organización de Mirtha Legrand en torno a sus bienes -dado que se trata de una mujer nonagenaria- y explicó: "Mirtha empezó con una subdivisión de su patrimonio para coordinar sus bienes, para que queden en manos de su gente amada, y ella tener un buen nivel de vida por los siglos de los siglos, amén". Además, una movilera del magazine reveló que "La Chiqui" volvería a la televisión "desde Mar del Plata en febrero".

Por último, la movilera contó los planes que a Mirtha le gustarían concretar en el futuro cercano: "Está pensando en hacer un programa especial por su cumpleaños. De hecho, ella tenía ganas de hacer un programa en el Luna Park y que toda la gente vaya a ver el programa gratis. Es una idea que está en su mente".

El triste adiós de Mirtha Legrand que conmocionó a la televisión: "Me han demostrado"

La famosa conductora entristeció a sus seguidores al decirle adiós a su ciclo televisivo, La Noche de Mirtha, con unas emotivas palabras frente a la cámara. "Hoy es nuestro último programa y estas pocas palabras es para agradecer a todo mi equipo que ha sido maravilloso, a mi equipo técnico lo mismo, a la gente del canal, al canal 13, pero sobre todo a ustedes señores que me han acompañado con mucho amor", empezó visiblemente emocionada. Así, sumó: "Yo hago esto porque me gusta, porque me da placer, porque me gusta estar en contacto con ustedes y creo que lo he logrado. Me han demostrado más amor que nunca, me he sentido muy querida”.

Y aunque si bien no hay precisiones sobre su regreso el año que viene, si expresó su voluntad de querer regresar. "Espero volver el año que viene. Así que feliz año, que nuestro país se reconforte y estemos todos juntos los argentinos y adelante con la Argentina. ¡Viva la Argentina, señores!", sentenció.