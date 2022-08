Locho Loccisano reveló su peor momento en El Hotel de los Famosos: "No lo voy a poder digerir nunca"

Locho Loccisano y su momento más dramático en el reality show emitido por El Trece.

Locho Loccisano reveló un duro testimonio en torno a su participación en el reality show de El Trece, El Hotel de los Famosos. Es sabido que hubo varias denuncias por bullying y hasta una campaña en redes para apoyarlo, por lo que en este sentido, expuso la peor situación que tuvo que vivir.

Posterior a su salida de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano tuvo mucha visibilidad en los medios y recibió el cariño de la gente que se lo ganó dentro del reality show. Tan es así, que actualmente es uno de los jurados del ciclo de Marcelo Tinelli Canta Conmigo Ahora, pero no todo fue color de rosas a la hora de recordar lo vivido en el hotel.

"El episodio de ataques de pánico todavía no lo vi, no lo puedo ver, me hace mal. Creo que no lo voy a poder digerir nunca", expresó conmovido en diálogo con Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi por AM 1110, por la situación que derivó en el llamado a los médicos en pleno desafío del programa de El Trece, que tendrá su segunda temporada próximamente. Al mismo tiempo, sostuvo que "nadie se quiere ver así" y confesó: "Fue mucho tiempo que después tuve que estar medicado".

Frente al dramático momento destacó el sostén de Alicia, su psicóloga: "Me ayudó mucho con la contención". Sumado a eso, Locho se refirió a la cantidad de cruces que tuvo con sus compañeros, entre lo que se encontraron Martín Salwe, "Chanchi" Estévez, Sabrina Carballo y uno de los últimos con Lissa Vera, a quien la acusó de traidora.

"Fue la experiencia más significativa de mi vida. Salí hecho otra persona de ahí, más maduro, más seguro", indicó, mientras que manifestó su postura sobre los malos tratos: "Perdonar es divino, perdoné a todos, con mucho no me interesa seguir teniendo relación". Allí fue cuando reveló algunos nombres que todavía le hacen ruido.

"A Martín Salwe no me lo quiero cruzar de cerca; a Sabrina Carballo tampoco; y con Lissa Vera quedé mal después de las cosas que vi", señaló al respecto. Sin embargo, dijo que en un futuro podría haber un posible acercamiento: "No dudo que dentro de un tiempito quiera tomar un café con alguno como para entender qué se les pasaba por la cabeza, pero ahora no tengo ganas".

En última instancia y por fuera de algunos dolores de cabeza transitados en El Hotel de los Famosos, hizo hincapié en el amor que encontró en Majo Martino, con quien mantiene un romance. "Estoy en un momento muy lindo, pasándola muy bien, muy cómodo. Con ella nos estamos conociendo. Estamos dando los tiempos para conocernos", resaltó.

Vuelve Locho Loccisano a la segunda temporada de El Hotel de los Famosos

Locho Loccisano volvió a estar en el radar de los fanáticos de El Hotel de los Famosos por una noticia que sorprendió a todos. Se trata de su vuelta a la segunda temporada del reality show emitido por El Trece, confirmada en los últimos días. El mediático ya se prepara para realizar las grabaciones correspondientes.

Luego del éxito de El Hotel de los Famosos se viene su segunda temporada por la pantalla de El Trece, con tentativas a comenzar durante el mes de octubre y lo hará con el regreso de Locho Loccisano, uno de los más queridos de la primera edición. Esta vez estará en la labor de host digital y no como participante.

La conducción seguirá a cargo de "El Chino" Leunis y Pampita y habrá varios cambios en comparación con la edición que tuvo como campeón a Alex Caniggia. La actualidad del influencer en la televisión argentina está caracterizada por su rol como jurado de Canta Conmigo Ahora. Su trabajo consistirá en estar presente en el backstage, realizar entrevistas y generar contenido en redes sociales.

De momento, los participantes confirmados son Marixa Balli, Mariana Genesio Peña, Ivana Nadal, Flor Marcasoli, "El Burrito" Ortega y Matías Defederico. De esta manera, se suma un nuevo proyecto laboral para Locho Loccisano. En la primera temporada, quien se encargó de llevar adelante la tarea de ser host digital del programa fue Cande Ruggeri.