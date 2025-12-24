Lo encontraron en la cama de su casa: conmoción por la muerte de famoso Youtuber

Conmoción por el fallecimiento de un famoso youtuber.

David Adam Williams, mejor conocido como Adam The Woo en Youtube, fue encontrado sin vida en su departamento de Florida este último lunes 22 de diciembre. La Policía aún trabaja para esclarecer qué le ocurrió al influencer, teniendo en cuenta que el domingo 21 había publicado su último video.

Fue uno de sus amigos quien dio aviso a las autoridades, luego de que David dejara de responder los mensajes. Alarmado, esta persona se acercó al hogar del youtuber y, cuando de forma presencial tampoco pudo contactarse con él, pidió una escalera a un vecino. Con la misma logró llegar a la ventana que daba a una habitación, donde pudo divisar un cuerpo tendido en la cama.

Tras ello llamó a los bomberos, quienes se apersonaron; entraron a la vivienda y se percataron que la persona que yacía allí no presentaba signos vitales. De momento, al margen de comprobarse que efectivamente se trataba de Adam The Woo, la Policía no ha dado más detalles respecto a qué fue lo que llevó a la muerte a la importante figura de las redes.

¿Quién era Adam The Woo?

David Adam Williams, de 51 años, comenzó a producir videos en 2009, aunque fue en 2012 cuando llegó su punto de inflexión: la creación de un espacio denominado The Daily Woo.

Adam The Woo falleció a los 51 años.

Estas piezas versaban sobre sitios históricos o parques temáticos, algo que atrajo la atención de un gran número de internautas y llegó a poseer 410.000 suscriptores en su canal. Durante los últimos tiempos no presentó deterioros de salud, razón por la cual generó gran confusión entre sus más férreos seguidores la noticia de su deceso.