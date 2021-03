Yanina Latorre dejó en evidencia a Viviana Canosa con una fuerte confesión sobre su personalidad.

Yanina Latorre no tiene problema en demostrar públicamente a quién quiere y a quién no del mundo de la televisión. Esta vez, la panelista de Los Ángeles de la Mañana disparó directamente contra Viviana Canosa y dejó en evidencia una actitud ¿desconocida? de la actual conductora de A24.

Latorre dejó que sus seguidores le hicieran distintas preguntas en su Instagram. Uno de ellos, le consultó: "¿Quién es la más creída del medio?". Sin filtro, Yanina reconoció que son muchas, pero destacó a Canosa como una de las peores.

"Muchas...pero las ínfulas de Canosa en América me llaman la atención", lanzó Latorre, dejando en claro que el egocentrismo de la conductora de Viviana con vos es sumamente notorio.

La confesión de Yanina Latorre sobre Viviana Canosa.

No es la primera vez que Latorre enfrenta a Canosa y que demuestra que no coincide en sus modos ni pensamientos. Anteriormente, la panelista de LAM se había diferenciado de Canosa por su militancia en contra de legalizar el aborto: publicó un video en el que la conductora trataba de hipócritas a las feministas que usaban pañuelo verde y "no salían a manifestarse porque liberaron a violadores y asesinos" en medio de la cuarentena. "Que le pasa señora? MEZCLA TODO", afirmó Latorre sobre los dichos de Canosa.

Otra vez, Latorre se metió en medio de una pelea virtual entre Zulemita Menem y la conductora de A24. "Yanina, vos sabes lo que me hizo pasar (Canosa) cuando estaba embarazada ,con sus inventos maliciosos, es la persona mas mala y siniestra. Ahora se hace “la amiga del pueblo” puteando a los políticos", escribió la hija del ex presidente Carlos Menem y Yanina dejó en claro so postura: "Zulemita te amo".

El insólito comentario machista de Viviana Canosa

Una vez más, Viviana Canosa dio que hablar en la televisión argentina por un comentario absolutamente repudiable. En el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó un repudiable comentario machista en la pantalla de A24. Sus compañeros del canal Luis Novaresio y Rosario Ayerdi estallaron de furia y la dejaron en ridícula en pleno aire.

Con un discurso sumamente egoísta y cargado de bronca, Canosa cuestionó el feminismo y manifestó: "No hace falta ser madre para parir. Vos te vas pariendo a vos mismo. A veces podés tener hijos, a veces no, pero vos te vas pariendo. Cuando vos te vas pariendo, la que se empodera sos vos. Yo no necesito que ningún presidente, ministra o compañera de cualquier color me empodere. Yo me empodero porque me siento libre".

"Sí, está buenísimo que Viviana no necesite del Estado ni de nadie que la empodere. Hay mucha gente que necesita del Estado. Las mujeres sufrimos violencia y desigualdades". Y fue ahí cuando Canosa la interrumpió y acotó: "Los hombres también sufren".

Su cruce continuó y Canosa disparó: "Yo no me siento víctima. No hablo por mí, hablo en general". Ayerdi la volvió a frenar y le marcó la cancha: "Hay una víctima por día de femicidio, casi. Una mujer muere por día en la Argentina". Molesta, la conductora le respondió: "Sí, ¿y cuántos hombres mueren?". Rosario fue tajante: "Muchísimos menos". Y Canosa volvió a insistir: "¿Estás segura?". Sin más piedad, Ayerdi la dejó muy expuesta: "Sí, hay estadísticas".