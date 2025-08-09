El reconocido conductor y gerente tenía 85 años.

El ambiente de la televisión se topó con una triste noticia en las últimas horas: murió una de las figuras inconfundibles del medio a los 85 años luego de batallar contra una dura enferemedad. El conductor y gerente de medios tuvo una larga trayectoria entre las que se destacan su presencia en El Trece y TV Pública y lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Murió una figura de la televisión y la radio argentina

Murió Tico Rodríguez Paz, una de las voces más destacadas de la televisión y la radio en Argentina. La noticia sobre su fallecimiento a los 85 años la informó su hijo Juan y confirmó posteriormente el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia. Tras superar una neumonía en julio, su salud se vio complicarse debido a una infección viral y urinaria, agravada por el Alzheimer del que padecía.

Tico Rodríguez Paz tuvo una amplia trayectoria en los medios.

Tico Rodríguez Paz dejó una huella profunda en El Trece, donde formó parte de producciones inolvidables como Mónica Presenta junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Mingo Di Núbila. Su estilo directo y su timbre de voz hicieron que fuera valorado tanto por sus colegas como por el público. Su carrera fue extensa y diversa, ya que además de su registro televisivo, trabajó en Radio Splendid y llegó a ocupar un rol profesional relevante en la TV Pública como gerente de noticias. Su presencia en medios gráficos, radiales y televisivos lo consolidó como una de las figuras de los medios.

Dolor por la muerte de un querido cantante de folklore en un accidente automovilístico

Salta está conmocionada porque murió Sebastián "El Seba" Velázquez, uno de los músicos destacados del folklore norteño. El trágico hecho ocurrió este jueves 7 de agosto a raíz de un violento choque frontal en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico, frente al barrio Tierra Mía.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando uno de los vehículos involucrados invadió el carril contrario y colisionó de frente con otro automóvil. Velázquez conducía un Fiat de color rojo, mientras que la otra persona involucrada, una mujer mayor de edad, manejaba un Toyota Yaris gris. Los hechos están esclareciéndose en estos días por las autoridades y su deceso causó un dolor inesperado para la música popular.