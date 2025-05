Llora el espectáculo por lo que pasó con Mirtha Legrand: "No quiero irme".

La conductora Mirtha Legrand volvió al frente de las "mesazas" tras sus polémicas declaraciones a favor de Javier Milei y aclaró los rumores sobre un coqueteo con las ideas de La Libertad Avanza. Qué dijo "La Chiqui" tras el video que se hizo rápidamente viral y la dejó en el ojo de la tormenta.

En los primeros minutos de su salida al aire del último sábado en El Trece, Mirtha Legrand tomó la palabra y se refirió al polémico episodio que la unió a Milei: "Yo voy a aclarar algo. Fui a una fiesta que organizó Roberto Piazza porque cumplía 50 años como modisto. Él es santafecino. A mí me vistió, es muy talentoso. Yo hice una vez una declaración en contra de él, me hizo un juicio terrible. Habló muy mal. Después con el correr del tiempo nos amigamos".

Mirtha no terminó ahí sus palabras y habló sobre las declaraciones a favor de Milei y se contradijo: "Me invitó a una fiesta que hizo hace dos o tres días. Estaba el presidente Javier Milei con su Gabinete. Yo terminé diciendo ‘viva la libertad, carajo’. A la gente le extrañó mucho. Era una cosa simpática de mi parte. No es que yo haya cambiado mi forma de pensar. Yo quería que fuera divertido. Lo dije. Ha salido en todos lados como que yo estoy a favor de Milei. Él fue muy amable cuando vino a mi programa. En un momento yo le dije ‘presidente, no quiero irme de este mundo sin ver este país refulgente’. Él me dijo ‘usted lo va a ver bien, Mirtha'. Estaba emocionada. Las dos veces que lo vi ha sido muy amable".

La furiosa reacción de Mirtha cuando le preguntaron por su chofer: "¿Quién?"

El conflicto de Mirtha Legrand con Marcelo Campos, su chofer por más de tres décadas que la llevó a la Justicia por incumplimiento de pagos, sumó un nuevo capítulo y la histórica conductora se mostró enfurecida con una periodista que le preguntó por las actualizaciones del juicio. La lapidaria respuesta de Mirtha y su reacción escandalizada.

La situación tensa se dio en el homenaje a José Martínez Suárez, hermano fallecido de Mirtha Legrand, en el Gaumont, cine que ofreció una proyección gratuita de Los muchachos de antes no usaban arsénico, filme del año 1976. Invitada de honor a la función, Mirtha asistió con una comitiva que la rodeó y algunos periodistas se acercaron a la red carpet para recibir a la diva con preguntas. Y cuando una cronista de A la Tarde (América TV) le preguntó quién la trajo, la conductora soltó, con ironía: "¿Quién me trajo? Un chofer".

Segundos después, la periodista le preguntó sobre la demanda de Marcelo y Mirtha respondió enojada: "No vengo a hablar de eso, por favor". Y, más tajante, agregó: "No vengo aquí a hablar de mi chofer, no quiero hablar. Vengo a un homenaje. Está en manos de la Justicia".

De vuelta en el estudio de América TV el periodista Luis Bremer denunció que oficiales de la Policía de la Ciudad golpearon a cronistas que asistieron al homenaje al trabajo de José Martínez Suárez para conseguir declaraciones de la diva de la televisión argentina. Por el momento, Mirtha Legrand no volvió a hablar sobre su disputa judicial con su exchofer Marcelo Campos.