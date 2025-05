Mirtha Legrand no fue a votar en las elecciones porteñas: qué pasó

Mirtha Legrand tomó una drástica decisión en las elecciones legislativas de CABA.

Mirtha Legrand es una de las figuras de la televisión más reconocidas de argentina y por eso llamó la atención lo que decidió en estas elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2025. La asistente de la conductora reveló en público lo que hizo la famosa diva de los almuerzos, que aún lleva adelante su programa en El Trece.

Los medios dedicados al espectáculo suelen estar atentos en la jornadas de elecciones en los momentos en que las diferentes personalidades del arte y la cultura se acercan a los centros correspondientes para emitir su voto. Así sucede siempre con Mirtha Legrand, aunque esta vez no se dará de esa manera por su decisión: la madre de Marcela Tinayre no irá a votar en esta ocasión.

Dados sus 98 años de edad, Legrand está exenta de la obligación del voto. Aún así, en las últimas décadas, acudió a votar en todas las elecciones, por lo que esta decisión llamó la atención de gran parte de la farándula. "Mirtha Legrand decidió no ir a votar en estas elecciones legislativas 2025", esbozó Elvira, la histórica asistente de Mirtha que reside en su propia casa.

El pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei en los Martín Fierro

"¡Por favor, no cierren el INCAA! Quiero decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, que fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso", sostuvo Legrand, tajante. Y sumó: "Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista".

Mirtha Legrand y el presidente, Javier Milei.

La aclaración de Mirtha Legrand sobre su supuesto apoyo a Milei

Yo fui a una fiesta que organizó Roberto Piazza porque cumplía 50 años como modisto. Estaba el presidente Milei con parte de su gabinete, allí hice un discursito para saludar a la gente y terminé diciendo ‘viva la libertad cara...’ y a la gente le extrañó mucho. Era una cosa simpática de mi parte no es que yo haya cambiado mi forma de pensar ni esté a favor de un partido político. Esto lo quiero aclarar", comentó la diva.

Mirtha Legrand no fue a votar en las elecciones legislativas de CABA 2025.

El pronunciamiento de Mirtha Legrand sobre el conflicto de Viviana Canosa y Lizy Tagliani

“El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", comenzó la diva de los almuerzos. “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”, continuó Mirtha. Y cerró: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también".