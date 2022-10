Lizy Tagliani se quebró en ¿Quién es la Máscara?: "Muchas tristezas"

La actriz se emocionó al escuchar una canción de los artistas enmascarados y contó el difícil momento personal que vive.

Lizy Tagliani se quebró en ¿Quién es la Máscara? y reveló el difícil momento personal que le toca atravesar. La actriz y conductora no pudo ocultar su emoción y se largó a llorar al escuchar una canción que la tocó muy de cerca.

Todo sucedió luego de la presentación a dúo de "Luz" la luciérnaga y "Therry" el perro, artistas que hicieron su propia interpretación de la balada Tan Solo Tú. Una vez que terminaron, los investigadores dieron su veredicto, pero cuando llegó el momento de Lizy Tagliani, la actriz no pudo contener las lágrimas y se sinceró frente a las cámaras.

"Bueno yo la verdad no les quiero secar las plantas a todos, pero la verdad es que me han hecho emocionar muchísimo", empezó por decir la exconductora de El Precio Justo mientras la voz se le quebraba. "La verdad es que no he tenido unas buenas semanas últimamente y esta canción habla un poco de los amores imposibles", continuó Tagliani.

En ese sentido, Lizy añadió: "Yo creo que no hay amores imposibles, lo que nos cuesta es entender que el amor no siempre está presente acá al lado como queremos. A veces es solo energía y solo hay que saber identificarlo y disfrutarlo". Cabe recordar que hace algunas semanas atrás, Tagliani perdió a su perrita de 14 años de forma drástica y parece que tuvo muchas emociones encontradas.

Por último, Lizy Tagliani agradeció la oportunidad y la contención que recibió por parte de sus compañeros en el último tiempo. "Me encantó escuchar esta canción y que me ayuden a exorcizar muchas de esas pequeñas tristezas que no me cambian, solo espero que esto no me saque muchas arrugas. Así que de corazón, gracias", sentenció.

Wanda Nara le hizo una confesión a Lizy Tagliani: "Me hiciste"

Lizy Tagliani hizo una publicación en Instagram hablando sobre Wanda Nara y la empresaria confesó que se puso a llorar. Ahora que terminaron los rodajes de Quién es la Máscara (Telefe), la conductora se sinceró y expresó unas palabras sobre su compañera de escena.

Lizy y Wanda protagonizaron varias peleas frente a las cámaras en varios capítulos del reality. Por otro lado, en sus redes sociales suelen filmar videos juntas, demostrando que lograron forjar un vínculo amistoso muy unido. Tagliani hizo un posteo dedicado a Wanda y le expresó sus sentimientos más sinceros.

"Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda", comenzó Lizy. Y confesó que hacía mucho tiempo no tenía una amiga así: "Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad, con unas formas y un humor que me encanta pero que no con todos se puede porque es picante, pero para mí, de lo mejor, jajajaja", sumó.

Sobre la personalidad de Wanda, Lizy contó que "no deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte, y ni hablar su familia". "Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza. Está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres, dirán... Pero siendo lo que es, podría ser la mamá de Angélica, de Rugrats, y sin embargo es Marge de Los Simpson: no deja un instante a sus bebes", bromeó.

"Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira, para ser la hermana de Wanda. Sé que seríamos buenas hermanas", cerró la conductora en la publicación, en la que además adjuntó una foto de Wanda. "Me hiciste llorar mucho. Te quiero con el alma, sos mi hermana", le comentó la empresaria. "Ay, Lizy. La compartimos cuando quieras", le respondió Zaira junto con emojis de corazones.