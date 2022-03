Lizy Tagliani se quebró al hablar de su ex: "Es el amor de mi vida y lo amo"

La conductora se expresó sobre la verdad de su actual relación con Leo Alturria y no pudo evitar quebrarse. Lizy Tagliani dejó en claro que aún ama a su ex.

Lizy Tagliani publicó un video en sus redes sociales en el que se dirigió a su público para explicarles por qué decidió no hablar más de su expareja, Leo Alturria. La conductora de televisión rescató todo lo bueno de los años que pasó con el modelo a su lado y le dedicó palabras de amor a su familia.

"Ya no voy a hablar más de Leo, sobre todo por respeto a su mamá, a su papá, a sus hermanos y amigos. A toda esa gente que me ha tratado tan pero tan bien durante este tiempo", comenzó su descargo la capocómica sobre el gran cariño que siente por los allegados a su ex, con quienes siempre ha tenido una estrecha relación. Si bien el modelo ha tenido declaraciones fuertes contra Tagliani por una supuesta infidelidad, la actriz no mostró enojo sino angustia.

Tagliani dejó en claro que el fuerte sentimiento que aún tiene por Alturria: "Y sobre todo por el amor que le tengo, yo amo profundamente a Leo. Es el amor de mi vida y lo amo. Lo elegí para que sea mi familia, es lo más importante que tengo", dijo con los ojos vidriosos y la voz algo entrecortada por la emoción. Lizy aseguró que le contó toda su historia y secretos a Leo, con quien salió durante tres años y medio tras haberse conocido en el ciclo El Precio Justo, donde el joven acudió como participante y enamoró a la conductora.

"Me da un poco de vergüenza estar así con todas las cosas que pasan y yo con esta tontería. Pero a la vez me parece genuino porque no puedo no hacerme drama por el gran amor que nos tuvimos. O, voy a hablar por mí, que yo le tuve", añadió la estrella del canal de las pelotas sobre las inseguridades que aún tiene respecto de hablar de sus problemas personales ante el público. "Vivía mi vida tratándola de compartir todo lo que podía con Leo, cada cosa siempre la pensaba por dos", soltó.

La mirada esperanzadora de Lizy Tagliani tras su ruptura con Leo Alturria

Hacia el final de su descargo, Tagliani reveló que a pesar de su angustia ve un futuro feliz para ella y su exnovio. "Pero bueno, las cosas se terminan, esto va a sanar y estoy segura que todo va estar bien. Él va a poder ser un chico feliz y yo espero lo mismo para mi vida", concluyó.