Lizy Tagliani frenó en seco a Leo Alturria: "Estás enojado"

Lizy Tagliani reveló que tuvo una conversación con Leo Alturria después de que la acusara falsamente de infidelidad.

Lizy Taglani y Leo Alturria anunciaron su separación el pasado 28 de enero de 2022. Desde entonces, surgieron varias versiones por parte de los dos y bastantes rumores sobre el verdadero motivo de su ruptura. Alturria estuvo publicando varias cosas en sus redes sociales que ensuciaron la imagen de Lizy y ahora ella habló al respecto.

Resulta que él había insinuado que la conductora le había sido infiel tras haber publicado en su cuenta de Instagram: “No necesito la plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. A pesar de las versiones de que él había descubierto que Lizy se hablaba con otro hombre, ella negó todo y dio a entender que lo mejor era dejar el tema de lado durante un buen tiempo.

Durante un móvil con Intrusos, Tagliani negó los rumores de infidelidad y poliamor y expresó que todavía se tienen mucho cariño, aunque le insistió a Leo con que lo mejor era no hablar más del tema para evitar roces. “Nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impasse. Le digo que no hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado, escuchas algo, ves algo...”, reflexionó.

Sobre los rumores de que quizás estaban en una relación abierta o poliamorosa, ella lo negó todo y también dejó en claro que no hubo infidelidades. “Nunca tuvimos ningún código. O sea, la pareja es para ser fieles y para estar bien. Uno se pone de novio y no necesita estar coqueteando y saliendo con otro, salvo que sea algo de la pareja, como las parejas swingers y eso, pero no era nuestro caso”, expresó.

Cuando el movilero le preguntó a Lizy por las palabras de Leo sobre la fidelidad, ella respondió: “No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono”. Por último, dijo que la razón principal de su separación fue que su amor se había transformado en una amistad y que ya estaban “sin amor”.

El comunicado de separación que Lizy Tagliani publicó en Instagram

Al confirmar su ruptura, ella publicó un texto para sus seguidores a través de sus redes sociales en el que explicó que no había pasado nada malo en su relación y que incluso se tienen mucho cariño. “Buen día, nunca uno sabe cuándo es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos”, comenzó.

“Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aún sigue siendo sólido”, continuó Lizy.

Hacia el final del texto, cerró su anuncio con un toque de humor para alivianar la noticia: “Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja”. Muchos de sus seguidores se rieron con este remate tan clásico de ella, que suele usar el humor para lidiar con situaciones personales, y le expresaron su cariño y apoyo en este momento.