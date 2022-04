Lizy Tagliani reveló la razón por la que todavía usa su anillo de compromiso con Leo Alturria

La celebridad abrió su corazón y relató una experiencia paranormal que vivió en los últimos días. Lizy Tagliani causó conmoción al hacer referencia a la alianza que le regaló Leo Alturria.

Lizy Tagliani volvió a expresarse sobre su ruptura con Leo Alturria y dio a conocer el verdadero motivo por el que aún utiliza en su dedo anular el anillo de compromiso que su expareja le regaló. La estrella de Telefe habló sobre la importancia que el modelo todavía tiene en su vida, a pesar de que las cosas no hayan terminado del todo bien entre ellos.

"Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló. Y el primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba", comenzó su descargo la celebridad y reveló que revolvió su departamento, la casa, el teatro y no tuvo suerte con hallar la alianza que Alturria le obsequió.

Tagliani continuó con una revelación que dejó sorprendidos a todos sus seguidores: "Y un día siento que mi mamá me dice: ‘está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él". De ese modo, la conductora de televisión dejó en claro que ya cortó el lazo que la unía con su ex, tras las declaraciones de la actual novia de Alturria quien afirmó: "Tengo entendido que ella quiere volver y él supuestamente no. Ella lo quiere, de hecho subió un video de que él era el amor de su vida. Me da un poco de pena, como mujer la re entiendo".

La desmentida de Flor de la V sobre los rumores de pelea con Lizy Tagliani

"La situación me toca muy de cerca, porque en los últimos días se han deslizado muchísimas cosas y una de ellas es que yo me burlaba de la situación de Lizy. Yo jamás me burlaría de una persona trans, porque se por todo lo que tenemos que atravesar a diario", expresó De la V tras ser acusada de reírse al aire del mal momento de la humorista. Y agregó una contundente reflexión sobre el rol de la prensa en su relación con su colega: "Yo creo que desde que debutó Lizy nos quieren enfrentar. Han buscado miles de formas de enfrentarnos y llevarlo a un terreno mediático. Quiero decirles una cosa: yo nunca me voy a pelear con Lizy Tagliani ni con una persona trans, porque yo estoy de ese lado".