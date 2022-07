Listorti rompió el silencio sobre su salida de El Nueve: "Dolió"

José María Listorti contó la verdad sobre su inesperada salida de El Nueve: las internas con el canal de Marcelo Tinelli.

José María Listorti habló por primera vez sobre su repentina salida de El Nueve y de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli. Si bien esto estaba pactado desde hace meses, de un día para el otro también terminaron las grabaciones de su programa Super Super, también transmitido por El Nueve. Esto último estaba planeado, por lo que tanto Listorti como los seguidores del programa recibieron la noticia con mucha extrañeza.

Según varias versiones, El Nueve decidió finalizar el programa de manera repentina sin haberle avisado con tiempo a Listorti ni a ningún otro miembro del programa. Finalmente, Listorti rompió el silencio, confesó que era cierto y dijo que esta decisión por parte del canal le generó mucho dolor.

El conductor fue entrevistado por Socios del Espectáculo (El Trece) y explicó que fue "algo muy raro", ya que sabía que su contrato con El Nueve y La Flia terminaba el 30 de junio, pero lo que lo tomó por sorpresa fue que un día el canal pasó un capítulo repetido. "Yo sabía que iban a pasar repeticiones durante dos semanas hasta que arranque el nuevo ciclo. Automáticamente me manda un mensaje mi productor, Jesús, y ahí nos enteramos que la gerencia había decidido pasar el último programa al final cuando terminen los grabados", comenzó Listorti.

En este sentido, explicó que le sorprendió mucho esta decisión del canal porque apenas un tiempo atrás había hablado con el gerente de El Nueve, Diego Toni. "Le dije que lo bueno era terminar el ciclo y después empezar a repetirlo; más después de haberlo vendido toda la semana en redes. Ahora ni sé cuándo va a ser. Me dijo que es una decisión del canal que la tengo que respetar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo", manifestó el conductor.

"Yo terminé de grabar, cumplí, no falté ningún día. Pero bueno, el canal decidirá si lo pasa, si se lo guarda, si no. Es una decisión de ellos, yo ya lo grabé y cumplí. Yo pongo el alma, el cuerpo, me pongo la camiseta en cada proyecto que hago. No coincide la onda que le pusieron durante todo el año con la decisión final", continuó Listorti. Sin embargo, explicó que pudo hablar con Toni para dejar las cosas claras y que no le guarda resentimiento. "Sí reconozco que no me gustó y me dolió y no estoy de acuerdo con la decisión del canal”, cerró el periodista.

La conversación que José María Listorti tuvo con Marcelo Tinelli

Por otro lado, Listorti también contó que tuvo una charla privada sobre este tema con Marcelo Tinelli, con quien trabajó durante casi 30 años. “Con Marcelo hablé al otro día. Le mandé un mensaje para agradecerle por estos años de trabajo y me respondió diciéndome que nos vamos a juntar. Son muchos años trabajando juntos. No nos vamos a enojar porque yo decido tomar otro rumbo. Aparte no es taxativo, mañana me llaman para otra propuesta que me interese y lo hago. No cierro la puerta, ni me voy enojado”, declaró el conductor.