Un campeón con Boca se separó después de muchos años: “Tenemos proyectos diferentes”

Lisandro “Licha” López rompió el silencio luego de que trascendiera su separación de Mica Tinelli, tras seis años de noviazgo. El exjugador de Boca y actual defensor de Belgrano de Córdoba habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre) y reveló cómo atraviesa este momento personal.

“La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor. Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón”, aseguró.

Mica Tinelli y Licha López se separaron tras 6 años en pareja.

Por qué se separaron Licha López y Mica Tinelli

En diálogo con el periodista, Licha dio detalles de las razones que llevaron a la ruptura: “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”. Según trascendió, mientras él se instaló en Córdoba para continuar su carrera en Belgrano, Mica Tinelli mantiene su vida en Buenos Aires, con sus proyectos laborales y familiares.

La relación entre ambos había comenzado en 2019, cuando él todavía jugaba en Boca Juniors. Con el tiempo, superaron mudanzas y distancias mientras el defensor jugaba en México y Arabia Saudita. Sin embargo, la convivencia en el mismo país no alcanzó para sostener el vínculo.

Cómo inició la historia de amor de Licha López y Mica Tinelli

Mica Tinelli recordó en una entrevista que lo conoció a través de redes sociales en 2019: “No tenía idea de quién era, miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en Boca y le pregunté a mi hermano Fran. Ahí empecé a hablar con él”.

Por esos días, López estaba en Italia, hospedado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi. Dos semanas después viajó a la Argentina y la invitó a cenar. Desde entonces mantuvieron un noviazgo que duró seis años y que ahora llegó a su fin por proyectos de vida distintos.