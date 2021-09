Leo García apareció en televisión tras el brutal ataque homofóbico: "Está violenta la calle"

El músico popular Leo García visitó Los Mammones y aclaró lo que ocurrió en la madrugada del martes 14 de septiembre, cuando denunció que fue golpeado por su condición sexual.

Invitado a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América TV, Leo García habló del ataque homofóbico del que fue víctima el pasado 14 de septiembre en un bar de General Rodríguez.

"Yo vivo en General Rodríguez y está buenísimo el lugar. Lo que me pasó a mí, podría haber sucedido en cualquier lugar", empezó el músico. Y siguió: "Reconozco una cosa: estamos todos un poco locos con lo que pasó después de la pandemia. Está violenta la calle. Creo que está relacionado con eso lo que me pasó, por más que el trato haya sido un insulto homofóbico. Tenía que ver más que nada con eso: está violenta la calle y tiene que ver, un poco, de lo que venimos todos".

También señaló, antes las diferentes versiones que circularon sobre el hecho, que hay un video que avala su testimonio, porque se lo ve cruzando la calle y "no provocó" ningún ataque. "Se dijeron mil cosas, pero yo me compadezco con la gente que me agredió en ese momento. Porque entiendo que venimos de un momento muy difícil, que está atravesando el mundo. Está la violencia y uno tiene que tener bastante cuidado con todo", subrayó.

"Cuando volví a casa, hice ese video y me agarré de la gente que me sigue por la red y me sirvió, pero no tengo ganas de buscar culpables ni nada. Tampoco siento que yo haya hecho nada malo, realmente fue así. También se dijo que estaba borracho, que estaba drogada y no fue así. Y si hubiese estado borracho, ¿cuál es el problema?", insistió el músico popular y creador de hits como La isla del sol.

Y cerró su explicación con un contundente mensaje: "Que la condición sexual de una persona deje de ser un insulto. Eso me parece que es clave. Porque yo soy un hombre de 50 años y de última, fue una pelea entre hombres. Pero hay muchas chicas trans que matan directamente, en casos así violentos, y nadie se entera de eso. O hay jóvenes que andan con los pelos de colores y los recontra maltratan y son niños que no se pueden defender. Hay muchas injusticias con respecto al maltrato a través del género y ahora me siento como mucho más responsabilizado con eso".